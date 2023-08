1 AEK Athen bestreitet ein Europapokal-Heimspiel. Foto: IMAGO/Giannis Papanikos

In Athen kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Anhängern. Ein Fan wird erstochen. Immer wieder wird der griechische Fußball von Gewalt überschattet.









Ein griechischer Fußball-Fan ist in einem Vorort von Athen bei einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Anhängern erstochen worden. Der 22-Jährige wurde nach Polizeiangaben am Montagabend umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Der Vorfall ereignete sich vor dem Qualifikationsspiel zur Champions League zwischen AEK Athen und dem kroatischen Meister Dinamo Zagreb am Dienstag.