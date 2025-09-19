Ägyptischen Museum in Kairo: 3000 Jahre altes Goldarmband gestohlen und eingeschmolzen – Vier Festnahmen

Nach dem Diebstahl eines antiken Armbands aus dem Ägyptischen Museum in Kairo wurden vier Verdächtige festgenommen. Das 3000 Jahre alte Stück wurde eingeschmolzen und verkauft.
Nach dem Diebstahl eines wertvollen antiken Goldarmbands aus dem Ägyptischen Museum in Kairo vor zehn Tagen hat es vier Festnahmen gegeben. Eine Museumsmitarbeiterin und drei mutmaßliche Komplizen seien festgenommen worden, erklärte die ägyptische Polizei am Donnerstag. Das gestohlene Armband war für rund 4000 Dollar (rund 3390 Euro) verkauft und anschließend eingeschmolzen worden.