1 Das Gebäude stürzte in der ägyptischen Metropole Kairo ein. (Archivbild) Foto: dpa/Gehad Hamdy

Im ägyptischen Kairo kommen bei einem Gebäudeeinsturz am Montag mehrere Menschen ums Leben.











In Kairo sind beim Einsturz eines Gebäudes am Montag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie die ägyptischen Staatsmedien berichteten, wurden bei dem Unglück in einem Arbeiterviertel in Gizeh im Großraum der ägyptischen Hauptstadt acht weitere Menschen verletzt. Rettungsmannschaften des Zivilschutzes suchten in den Trümmern nach weiteren möglichen Opfern.