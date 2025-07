Großbrand in Kairo – mehrere Tote und Verletzte

Ein Telekommunikationsgebäude gerät in Ägypten in Brand. Mehrere Menschen sterben, auch die Börse ist betroffen.











Bei einem Großbrand in einem zentral gelegenen Telekommunikationsgebäude in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind nach Angaben aus medizinischen Kreisen vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 21 weitere Personen wurden verletzt, wie das ägyptische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.