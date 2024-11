Ägypten: Drei Deutsche nach Bootsunglück im Roten Meer vermisst

1 Rettungskräfte suchen nach den Vermissten. Foto: dpa

Mit jeder Stunde sinken die Chancen, nach dem Bootsunglück im Roten Meer noch Überlebende zu finden. Nun gibt es Angaben zu Deutschen, die nach dem Unglück vermisst werden.











Nach dem Bootsunglück im Roten Meer werden drei Deutsche vermisst. Wie es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin weiter hieß, wurden drei deutsche Staatsangehörige gerettet. Die deutsche Botschaft in Ägypten habe ein eigenes Team entsandt, um Betroffene vor Ort konsularisch zu betreuen. „Wir stehen mit den ägyptischen Behörden in Kontakt“, hieß es weiter aus dem Auswärtigen Amt.