Die Verfolgungsjagd geht in die nächste Runde: Ab Ende März läuft die zweite Staffel von "Most Wanted" auf Joyn und ProSieben. Zwölf Folgen, drei Hunter - und ein neuer Anführer.

Rennen, verstecken - und bloß nicht geschnappt werden: Die Adventure-Reality-Show "Most Wanted - Wer entkommt?" geht auf Joyn und ProSieben in die zweite Runde. Die Staffel wächst im Vergleich zum Vorjahr deutlich: Statt acht gibt es nun zwölf Episoden. Ab dem 31. März 2026 werden immer dienstags die neuen Folgen in Doppelfolgen ausgestrahlt. Das Finale läuft laut "Joyn.de" am 5. Mai. Auf ProSieben sind die Episoden parallel um 22:35 Uhr zu sehen.

Das Konzept bleibt dabei bewährt: Mehr als ein Dutzend prominente "Targets" brechen aus einem "Gefängnis" aus und müssen fünf Tage lang auf der Flucht bleiben - ohne Geld, ohne Handy, ohne festen Plan. Drei sogenannte "Hunter" setzen alles daran, die Flüchtigen aufzuspüren und zu schnappen. Gedreht wird die zweite Staffel vom 12. bis 16. März im Westen Deutschlands.

Neuer Head Hunter übernimmt das Kommando

Die Jäger sind aus der ersten Staffel bekannt: Extremsportler Joey Kelly, Survival-Experte Otto Bulletproof und Twitch-Star Max Schradin. Doch eine Änderung gibt es: Schradin steigt laut Joyn zum "Head Hunter" auf und koordiniert ab sofort die Einsätze des Trios aus dem sogenannten Hunter-Van, der mobilen Einsatzzentrale. Er soll als strategischer Kopf die Verfolgungsjagd des Teams lenken.

Musiker Joey Kelly bringt erneut seinen eisernen Willen und seine Erfahrung aus zahllosen Extremsport-Herausforderungen mit. Bulletproof wiederum gilt als einer der bekanntesten Survival-Experten des Landes und Schradin kann mit Social-Media- und Technik-Skills punkten.

Zuschauer können aktiv eingreifen

Eine Besonderheit der Show: Die Zuschauer sind nicht nur passive Beobachter. Während der Drehzeit können sie aktiv in das Geschehen eingreifen - entweder durch Hinweise an die Hunter über die Joyn App, per Telefon oder über soziale Netzwerke, oder indem sie den flüchtigen Promis mit einer Mitfahrgelegenheit, Geld oder einem Schlafplatz helfen.

Welche Prominenten sich in der zweiten Staffel der Verfolgungsjagd stellen, wurde bislang noch nicht verraten. In Staffel eins waren unter anderem Claudia Effenberg, Simon Gosejohann und Paul Janke mit dabei.