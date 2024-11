1 Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhofer strahlt vom 13. bis 15. Dezember in schönem Schein. Foto: Annette Frühauf/Annette Frühauf

Wo kann man sich in diesen Tagen und Wochen in Vorweihnachtsstimmung versetzen? Hier Orte im Südwesten und einer in der Schweiz, die mit leuchtendem Beispiel vorangehen.











Link kopiert



Was wäre die Adventszeit ohne den Schein von Kerzen und Lichterketten. Wir haben einige Orte herausgesucht, an denen die Lichter in den kommenden Wochen auf ganz besondere Weise funkeln: