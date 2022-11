1 Der Weihnachtsbaum wird mit LED-Lampen beleuchtet. Foto: Horst Dömötör (Archiv)

In Kornwestheim ist der beleuchtete Baum auf dem Rathausturm ein Highlight – dieses Jahr aber aufgrund der Energiekrise nur bis 22 Uhr.















Link kopiert

Wie alle Jahre wieder wird an diesem Donnerstag, 24. November, ein Weihnachtsbaum auf den Rathausturm platziert. Dafür muss ein Kran aufgestellt werden. Deshalb ist die Stuttgarter Straße zwischen dem Jakob-Sigle-Platz und der Zeppelinstraße von 7 bis 13 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Jakob-Sigle-Platz, die Karl-Joos-Straße und Johannesstraße. Der Busverkehr wird über den Jakob-Sigle-Platz, die Karl-Joos-Straße, die Beethovenstraße und Eastleighstraße umgeleitet. Die Bushaltestelle an der Stuttgarter Straße entfällt für diesen Zeitraum.

Die Stadt setzt energiesparende LED-Leuchten ein

Trotz Energiekrise wird der Weihnachtsbaum auch in diesem Jahr wieder beleuchtet. Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, dass die gesamte Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt mit energiesparenden LED-Leuchten betrieben wird. Außerdem werden die Lampen am Baum auf dem Rathaus zwischen 22 und 6 Uhr abgeschaltet. In den Jahren zuvor leuchtete der Baum die ganze Nacht hindurch. Auch die Lichter der Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz und auf dem Holzgrundplatz und die Weihnachtsbeleuchtung in der Johannesstraße, Bahnhofstraße und Güterbahnhofstraße werden von 22 bis 6 Uhr ausgeschaltet. „Bei dem Weihnachtsbaum im Alten Dorf muss noch geprüft werden, ob das technisch möglich ist, da die Lichterkette in diesem Bereich an die Straßenbeleuchtung angeschlossen werden muss“, heißt es von der Stadt