Adventszeit: Diese Weihnachtsmärkte in Europa sind eine Reise wert

In ganz Europa werden Städte in der Adventszeit zu magischen Winterwunderwelten. Neben den klassischen und bekannten Weihnachtsmärkten, die jährlich Millionen von Besuchern anlocken, gibt es auch einige Geheimtipps, die ebenfalls einen Besuch wert sind.
