Adventszeit: Diese Weihnachtsmärkte in Europa sind eine Reise wert

In ganz Europa werden Städte in der Adventszeit zu magischen Winterwunderwelten. Neben den klassischen und bekannten Weihnachtsmärkten, die jährlich Millionen von Besuchern anlocken, gibt es auch einige Geheimtipps, die ebenfalls einen Besuch wert sind.

Während der Weihnachtszeit werden zahlreiche europäische Städte zu wahren Winterwunderwelten. Weihnachtsmärkte lassen die Städte in festlichem Glanz erstrahlen und schmücken die Straßen und Plätze. Und es gibt einige europäische Christkindlmärkte, die besonders hervorstechen.

Winterlicher Charme im Elsass Die französische Region des Elsass kann nicht nur eine beeindruckende Kultur und Geschichte aufweisen. In der Weihnachtszeit erstrahlen dort gleich mehrere Städte und locken zahlreiche Besucher an.

Den Weihnachtsmarkt in Straßburg gibt es schon seit 1570. Damit gehört er zu den ältesten Europas. Die gesamte Stadt ist in der Adventszeit festlich geschmückt und im Dezember gilt sie sogar als eine der am hellsten beleuchteten Städte des europäischen Kontinents.

Inmitten der historischen Altstadt des elsässischen Colmar befinden sich mehrere aneinandergereihte Weihnachtsmärkte. Umrundet von den typischen Fachwerkhäusern, geschmückten Gassen und Kanälen hat jeder Markt seinen ganz eigenen Charme.

Österreichischer Adventszauber

Österreich kann ebenfalls mit zahlreichen besonderen Weihnachtsmärkten prahlen. Nicht nur Wien ist dort eine beliebte Winterdestination, obwohl der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz zu den schönsten Europas zählt. Jährlich zieht er mehrere Millionen Touristen und Besucher in seinen Bann.

Wer Abwechslung sucht, ist jedoch in Graz oder Salzburg richtig. Beide Städte verwandeln sich in der Adventszeit zu weihnachtlichen Hochburgen. An der Grazer Rathaus-Fassade erstrahlt jährlich ein Adventskalender, während Salzburg einen traditionsreichen Christkindlmarkt vor der Kulisse historischer Architektur und stimmungsvoller Beleuchtung bietet.

Europäische Hauptstädte in der Weihnachtszeit

So stimmungsvoll viele abgelegene Weihnachtsmärkte auch sind - europäische Hauptstädte übertreffen sie oft mit ihrer Vielfalt und festlichen Pracht. Einer der bezauberndsten Weihnachtsmärkte Europas befindet sich in der tschechischen Hauptstadt Prag. Eingebettet in historischer Architektur erleuchten dort festlich geschmückte Hütten und Weihnachtsbäume. Vor allem die Christkindlmärkte am Altstädter Ring und auf dem Wenzelsplatz sind einen Besuch wert.

Auch London ist ein beliebtes Ziel in der Weihnachtszeit. Die britische Metropole verwandelt sich zu dieser Zeit in ein Lichtermeer, in dem festliche Märkte, Eislaufbahnen und kunstvolle Dekorationen zum Staunen einladen. Besonders bekannt sind das "Winter Wonderland" im Hyde Park oder der Markt am Trafalgar Square.

Der Weihnachtsmarkt in Riga, Lettlands Hauptstadt, gilt mit seinem mittelalterlichen Charme als einer der stimmungsvollsten Europas. Brüssel wird ebenfalls Schauplatz eines wahren Wintermärchens. In der belgischen Hauptstadt befindet sich eine über zwei Kilometer lange Markt- und Lichterroute durch die Altstadt. Im gesamten Stadtzentrum der kroatischen Hauptstadt, Zagreb, sorgen Märkte und ausladende Eislaufbahnen für Vorfreude auf Weihnachten.

Winter vor Bergkulissen

Ein Weihnachtsmarkt vor winterlicher Bergkulisse ist ein einzigartiger Anblick, mit dem nicht viele europäische Städte punkten können. Vor dem Hintergrund der beeindruckenden Dolomiten liegt auf dem Bozener Hauptplatz einer der schönsten Weihnachtsmärkte Europas. Das italienische Ambiente sorgt für eine eigene und besondere Weihnachtsstimmung.

Zürich präsentiert sich in der Adventszeit als urbane Weihnachtswelt, kombiniert mit den Elementen der Natur. Direkt am Zürichsee entsteht so eine festliche und einzigartige Atmosphäre.