1 Abstand zu halten, war am Wochenende in der Ludwigsburger Seestraße gut möglich. Foto: factum/Jürgen Bach

Ein Drittel der Läden in der Ludwigsburger Innenstadt bangt um seine Existenz. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um mehr Menschen in die Ludwigsburger Innenstadt zu locken, haben laut Citymanager Markus Fischer dennoch gewirkt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Menschen, die ihre vollgepackten Tüten kaum noch tragen können, ein brechend volles Marstallcenter und eine Seestraße, in der kaum ein Durchkommen ist – so sah es am dritten Adventsshopping-Samstag in Ludwigsburg nicht aus. Obwohl es die letzte Möglichkeit war, an einem Wochenende Weihnachtseinkäufe vor der eigenen Haustür zu tätigen, blieben viele Ludwigsburger bei nasskaltem Wetter lieber daheim.