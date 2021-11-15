Bald beginnt die Adventszeit und für viele gehört ein Adventskalender einfach dazu. Doch was tun, wenn man keine Lust auf die klassischen Modelle mit Schokolade hat? Wir haben über 60 Ideen gesammelt für Adventskalender ohne Schokolade.

Bilder- und Buch-Adventskalender: Für Kleinkinder eignen sich insbesondere Adventskalender, die ihre Sinne ansprechen und schulen. Dazu gehören zum Beispiel Bücher mit Fühl-Elementen* oder auch Wimmelbücher*.

Adventskalender zum Spielen und Bauen: Eine schöne Idee sind auch Adventskalender, mit denen Kleinkinder Tag für Tag und Türchen für Türchen eine neue Spielzeugwelt aufbauen und in eine Geschichte eintauchen können. Beispiele für solche Adventskalender zum Spielen und Bauen sind etwa:

Bücher und Geschichten: Eine schöne Methode, um Kindern die Adventszeit zu versüßen, sind Bücher und Geschichten. Diese lassen sich auch wunderbar als Adventskalender verschenken und manche Bücher oder Buchsammlungen sind bereits als Adventskalender ausgelegt. Dabei haben Sie auch die Wahl, ob Sie lieber 24 klassische Pixi-Geschichten* wählen oder auf einen interaktiven tiptoi-Kalender mit Hörgeschichten* zurückgreifen.

Spielzeug Adventskalender: Sie selbst kennen Ihr Kind am besten und wissen, womit es gerne spielt. Von beinahe jeder Spielzeugmarke gibt es heutzutage Adventskalender. Beliebte Klassiker sind beispielsweise die Adventskalender von Playmobil*, LEGO* oder Schleich*.

Rätsel-Adventskalender: Jeden Tag neue spannende Rätsel lösen, um herauszufinden, welches Kläppchen als nächstes geöffnet werden darf? Das geht mir verschiedenen Adventskalendern und lässt sich auch gut selber machen. Beliebte Klassiker unter den Rätsel-Adventskalendern sind beispielsweise die Exit Kids Adventskalender* oder der Adventskalender von „Die drei ???“*. Geeignet sind diese Adventskalender für Kinder ab etwa 8 oder 10 Jahren.

Adventskalender mit Experimenten: Mit spannenden Experimenten Phänomenen des Alltags auf den Grund gehen und so in der Adventszeit noch richtig was dazulernen - das geht beispielsweise mit dem Adventskalender der "Sendung mit der Maus"* oder mit dem Galileo Science Adventskalender*. Mit diesen Adventskalendern tüfelten, basteln und tricksen Kinder ab 7 Jahren wie ganz große Forscher.

Adventskalender ohne Schokolade, die sich explizit an Frauen richten, enthalten meistens Beauty-Produkte. Wir stellen Ihnen die beliebtesten Varianten vor. Sie suchen einen anderen Adventskalender für Frauen? Weiter unten haben wir noch mehr Ideen für Erwachsene zusammengestellt.

Make-Up-Adventskalender für Frauen: Einen Mix aus verschiedenen Beauty- und Pflege-Produkten finden Sie in Adventskalender von bekannten Marken wie L’Oréal Paris*, Douglas* oder Weleda*. Diese Adventskalender enthalten eine Mischung verschiedener Kosmetika, Cremes und Accessoires. Wer auch im Advent auf Nachhaltigkeit achten möchten, erhält mittlerweile auch viele Adventskalender mit veganen Pflegeprodukten*.

Nagellack-Adventskalender: Ein Adventskalender mit Nagellack ist nicht nur ideal für alle, die Wert auf eine gute Maniküre legen. Wenn Sie beispielsweise einen Adventskalender für Frauen verschenken möchten, aber unsicher sind, welche Kosmetikprodukte die Beschenkte mag oder ob bestimmte Hautunverträglichkeiten vorliegen, greifen Sie zu einem Adventskalender mit Nagellack*.

Adventskalender für Wellness und Entspannung: Viele nutzen die Adventszeit gerne, um zur Ruhe zu kommen und so richtig zu entspannen. Schenken Sie doch einen Adventskalender, der das unterstützt. Ideal dafür sind beispielsweise Adventskalender mit Badesalzen* oder Adventskalender mit Teelichtern und Duftkerzen*.

Adventskalender mit Pflegeprodukten: Wie für Frauen, gibt es natürlich auch für Männer Adventskalender mit Beauty- und Kosemtikprodukten. Beliebt sind dabei auch Adventskalender mit Produkten zur Bartpflege* oder mit sehr klassischen Pflegeprodukten, von Duschgel über Rasiercreme bis hin zum Deo, beispielsweise von Traditionsmarken wie NIVEA Men*.

Adventskalender mit Werkzeugen & Gadgets: Für alle Männer, die gerne technische Spielereien ausprobieren, heim- oder handwerken, sind solche Modelle genau das richtige. Sie haben dabei die Wahl, ob Sie beispielsweise einen Adventskalender mit praktischen Outdoor- und Survival-Gadgets* verschenken oder ob Sie zu einem Adventskalender mit klassischem Werkzeug* greifen.

Fitness-Adventskalender: Ebenfalls beliebt sind Fitness-Adventskalender für Männer. Sie enthalten gesunde, hochwertige Riegel und Snacks für Sportler und sind damit das genaue Gegenteil zur Adventskalendern mit Schokolade.

Immer beliebter werden Adventskalender für Paare, die anregende Überraschungen bereithalten und somit das Liebesleben auch über Weihnachten hinaus sinnlicher machen sollen. Bekannte Adventskalender aus dem Bereich Liebe und Erotik gibt es beispielsweise von:

Sie würden in der Adventszeit schon gerne naschen oder neue Geschmackssorten ausprobieren, aber Schokolade ist Ihnen einfach zu langweilig? Kein Problem, probieren Sie doch einfach einen Adventskalender mit anderen Süßigkeiten oder salzigen Snacks aus. Oder wie wäre es mit einem Gewürz-Adventskalender? Die Auswahl ist riesig!

Bis jetzt haben Sie noch nicht den passenden Adventskalender ohne Schokolade gefunden? Macht nichts. Wir haben hier noch einige weitere Ideen für Sie:

Wofür Sie sich auch entscheiden – wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem außergewöhnlichen Adventskalender und eine schöne Vorweihnachtszeit!