Bald beginnt die Adventszeit und für viele gehört ein Adventskalender einfach dazu. Doch was tun, wenn man keine Lust auf die klassischen Modelle mit Schokolade hat? Wir haben über 60 Ideen gesammelt für Adventskalender ohne Schokolade.
Unsere Ideen für Adventskalender ohne Schokolade:
- Für Kleinkinder
- Für Kinder
- Beauty-Kalender für Frauen
- Adventskalender für Männer
- Liebe- & Erotik-Adventskalender für Erwachsene
- Leckere Adventskalender ohne Schokolade
- Weitere außergewöhnliche Ideen
Adventskalender ohne Schokolade für Kleinkinder
Bilder- und Buch-Adventskalender: Für Kleinkinder eignen sich insbesondere Adventskalender, die ihre Sinne ansprechen und schulen. Dazu gehören zum Beispiel Bücher mit Fühl-Elementen* oder auch Wimmelbücher*.