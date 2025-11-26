Adventskalender: 24 Türchen voller Vorfreude

Der Adventskalender ist längst mehr als ein Kindervergnügen. Warum das Öffnen der 24 Kalender-Türchen für viele Menschen ein wichtiger Glücksmoment und Gegenpol zum Alltag ist.
Noch im Schlafanzug tappst man zum Fensterbrett, wo der Adventskalender aufgebaut ist. Die kleinen Kinderfinger fahren gespannt über die bunten Türchen, bis das richtige Datum gefunden ist. Ein kurzer Moment der Vorfreude – dann öffnet sich das Türchen mit einem leisen Knacken und man kann vorsichtig die kleine Überraschung hervorholen, die sich dahinter verbirgt: Oft ein Stück Schokolade, vielleicht auch eine kleine Spielfigur. Sofort leuchten die Augen, ein freudiges Lächeln huscht über das Gesicht.