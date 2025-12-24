Playmobil statt Papierstern: Beim lebendigen Adventskalender in Leonberg-Höfingen wird der Hof der Familie Kuhner zur Bühne für eine fantasievolle Weihnachtsgeschichte.
Überall auf dem Boden stehen Kartons mit Bäumen, Steinen und Figuren aus Playmobil. Auf mehreren Tischen sind bereits ein Wald und eine felsige Landschaft aufgebaut. Und auch das Highlight ist schon fertig: Eine riesige Ritterburg, gut einen halben Meter groß. Mittendrin steht Dominik Kuhner. Seit 9 Uhr am Morgen ist der Familienvater beschäftigt, um alles bis zum Abend fertig zu bekommen. Dann wird das Arrangement als Kulisse für eine weihnachtliche Geschichte dienen.