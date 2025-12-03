Adventseinsatz in Leonberg: So hat sich der neue OB als Weihnachtswichtel geschlagen

Düsseldorfer unter sich: Tobias Degode verteilt mit dem rheinischen Weihnachtsmann Andreas Vogt jede Menge Nikoläuse. Das kann ganz schön anstrengend sein.
Ein ganz normaler Dienstagabend auf dem Leonberger Marktplatz. Der Weihnachtsbaum vor dem Alten Rathaus strahlt in feierlichem Glanz, genau wie der festlich gestaltete Brunnen. Die kleinen Holzhütten sind jedoch verschlossen, das Adventsdörfle macht erst am Freitag wieder auf. Trotzdem herrscht im Herzen der Altstadt Riesenbetrieb. Was ist da los?