Adventsbrauch: Ran an die Mistel – wie man mit Weihnachtsschmuck etwas für die Natur tun kann

Wer Streuobstwiesen liebt, sollte im Advent zur Säge greifen: Die Mistel ist gerade im Rems-Murr-Kreis seit Jahren auf dem Vormarsch.
Wer Streuobstwiesen schätzt, sollte in der Adventszeit vor allem im Rems-Murr-Kreis zur Säge greifen und sich mit Mistelzweigen für den Weihnachtsschmuck eindecken – zumindest wenn es sich um die eigenen Bäume handelt. Für alle anderen bietet sich der Kauf von Misteln als natürliches Dekomaterial auf dem Weihnachtsmarkt an. Denn bei der beliebten Zierde für den Hauseingang handelt es sich um einen Parasiten, der sich in Baden-Württemberg immer weiter ausbreitet – und kränkelnden Obstbaum-Beständen über kurz oder lang den Garaus macht.