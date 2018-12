Adventsaktion in der Wilhelma Auch Menschenaffen freuen sich über Weihnachtsgeschenke

Von Petra Mostbacher-Dix 15. Dezember 2018 - 19:08 Uhr

Für eine Spende befüllten Besucher der Wilhelma Weihnachtspakete mit Rosinen, Nüssen, Popcorn und„Affenkeksen“. Bei der weihnahtlichen Aktion geht es auch um die artgerechte Beschäftigung der Bonobos, Orang-Utans und Gorillas.





Stuttgart - Lässig liegt Undi auf der Seite dicht an der Glasscheibe. Immer wieder blickt die Gorilladame auf die vielen bunten Päckchen, die sich auf einem Wagen aufzutürmen beginnen. Im Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma haben am Wochenende Groß und viele begeisterte Kleine, wie etwa der zweijährige Ludwig, für die Menschenaffen Weihnachtsgeschenke verpackt. Für eine Spende von fünf Euro füllten sie Rosinen, Nüsse, ungesüßtes Popcorn sowie „Affenkekse“ – proteinhaltige Pellets mit Blattwerk – zwischen Büscheln aus Holzwolle. Bei der Aktion gehe es auch um die artgerechte Beschäftigung der Bonobos, Orang-Utans und Gorillas, so Stefanie Reska, Leiterin Umweltbildung und Artenschutz. Die Spenden – 2017 kamen rund 500 Euro zusammen – fließen in ein Bonobo- sowie Anti-Wilderer-Projekt im Kongo.

Viele Besucher haben Lieblingsaffen

Die Stuttgarter Menschenaffen werden am 25. Dezember ab elf Uhr beschert. Viele Geschenke tragen Namen, etwa Kibo, Haremsführer der Gorillas. „Er greift stets zuerst zu“, schmunzelt Reska. „Dass jeder das passende Paket bekommt, können wir nicht garantieren.“ Indes hat das bei Heidi, die alljährlich mitmacht, schon geklappt. Ihr Liebling: Orang Utan-Dame Caroline. „Ich habe sonst niemanden“, so die Rentnerin. „Also beschenke ich die Affen.“

Auch am Sonntag geht die Adventsaktion weiter: Von 11 bis 16 Uhr können Geschenke für die Menschenaffen verpackt werden.