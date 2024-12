In mehreren Kommunen im Raum Marbach fanden zum ersten Advent Weihnachtsmärkte statt, auf denen sich die Besucher auf das große Fest einstimmten. Einige Eindrücke in Bildern.

Pünktlich zum ersten Adventswochenende fiel auch der Startschuss für die Weihnachtsmarktsaison im Bottwartal. Die Besucher hatten dabei die Qual der Wahl, denn in mehreren Kommunen waren Stände aufgebaut, an denen man sich mit Glühwein, Mandeln, Roter Wurst oder Geschenken eindecken konnte.

Kinderpunsch und Feuerzangenbowle

Viele Gäste entschieden sich am Samstag dafür, sich zum Platz unterhalb des Affalterbacher Rathauses aufzumachen, wo der Weihnachtsmarkt am Nachmittag seine Pforten öffnete. Wer wollte, konnte zuvor schon beim Budenzauber in Rielingshausen vorbeischauen, wo man von 11 Uhr an vor dem Rathaus unter anderem Kinderpunsch und Feuerzangenbowle genießen konnte.

Immer einen Ausflug wert ist schon alleine wegen seiner prächtigen Kulisse vor der Altstadt der Weihnachtsmarkt in Großbottwar, der am Sonntag auf dem Programm stand. Ebenfalls am Sonntag konnte man in der Erdmannhäuser Halle auf der Schray beim Weihnachts- und Hobbykünstlermarkt nach handgemachten Geschenkideen Ausschau halten – oder in Pleidelsheim beim Markt im alten Ortskern zu festlicher Musik ein paar schön Stunden verbringen.