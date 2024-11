Advent in Stuttgart: Hofen wird zum Weihnachtsdorf

1 Der Herbstmarkt fand kürzlich in der ehemaligen Christuskirche bei der Eventagentur Helo statt. Am 30. November ist hier Weihnachtsmarkt. Foto:

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Burgruine und der Musikschule Hofen fällt aus, dafür hat der Bürgerverein Hofen neu geplant – und zwar an verschiedenen Orten.











Der Hofener Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr am Samstag, 30. November, von 14 bis 21 Uhr statt. Der Termin steht fest, dennoch gibt es einige Änderungen: die Stände, die Weihnachtliches anbieten, werden bei der Christuskirche, auf dem Kelterplatz und an Privathäusern ihre Waren anbieten und können per Spaziergang erkundet werden. Der traditionelle Weihnachtsmarkt kann nämlich wegen der laufenden Sanierung der Musikschule nicht in der Burgruine und im Hof des neuen Schlössles stattfinden. Weil das Gerüst noch nicht abgebaut werden konnte und es deshalb weder ausreichend Fluchtwege noch gefahrlose Zugänge gibt, wie Sabine Schick-Kurfeß, die Vorsitzende des Bürgervereins, erklärt. Deshalb wurde fünf Wochen vorher neu geplant: Hofen wird nun zum Weihnachtsdorf.

Weihnachtsmarktstände bei Helo So hat sich die neu gegründete Eventagentur Helo in der ehemaligen Christuskirche in der Wagrainstraße als Ort für Weihnachtsmarktstände angeboten. Melanie Hofmann freut sich mit Lisa Winter-Breitfeld, dass sie nach dem erfolgreichen Herbstmarkt beim Weihnachtsmarkt mitmachen und Platz für Stände innen und außen bieten können. Zudem soll es Stände im Weihnachtsdorf in der Tegernseestraße 5d und 46, im Kapellenweg 14 und 20, in der Hartwaldstraße 61 geben, in der Pfadäckerstraße 7 und in der Hahnweilerstraße 23 sowie in der Wagrainstraße 24. Lesen Sie auch Und Stände auf dem Kelterplatz „Dank des Einsatzes des stellvertretenden Bezirksvorstehers Andreas Schröder haben wir die Genehmigung und können auch Stände auf dem Kelterplatz aufbauen“, sagt die Bürgervereinsvorsitzende Schick-Kurfeß. Interessierte melden sich unter buergerverein @stuttgart-hofen.de.