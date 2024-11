Advent in Ludwigsburg: Die ersten Bilder vom Ludwigsburger Weihnachtsmarkt

Fans des Barock-Weihnachtsmarktes strömen schon am ersten Tag. Sechs Besucher berichten, warum sie sich auf die Zeit mit Lichtern, Glühwein und Crêpe freuen.

Kurz nach der Eröffnung des Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarktes ging am Dienstagmittag ein Platzregen über die bunt geschmückten Buden nieder. „Das war aber gar nicht schlimm“, sagt Elmar Kunz, Veranstalter und Geschäftsführer von Tourismus & Events Ludwigsburg. „Wir haben gesagt, dass unsere leuchtenden Engel vor Glück weinen, weil es jetzt endlich losgeht.“

Der erste Tag des Ludwigsburger Weihnachtsmarktes 2024 war ein voller Erfolg. Die Beschicker waren zwar augenscheinlich noch hier und da mit dem Einrichten ihrer Stände beschäftigt, die Besucher kamen aber bereits zuhauf. Schon am Mittag strömten Mitarbeiter von Unternehmen und der Stadtverwaltung zum Essen an die Buden, Rentner stöberten an den Ausgaben und Kinder freuten sich über die Dekoration und die Süßigkeiten.

Auch die Ludwigsburger Engel freuen sich über den Start des Weihnachtsmarktes – sagt Elmar Kunz. Foto: Simon Granville

Je später es wurde, desto voller und bunter wurde es auf dem Marktplatz. „Die Stimmung ist heute echt schon gut“, freut sich Elmar Kunz. „Man merkt, dass die Beschicker und die Menschen Lust auf diese Zeit haben.“

Eine dieser Menschen ist Marion Richter. Die Benningerin kommt jedes Jahr mehrmals auf den Weihnachtsmarkt. „Ich finde es im Advent in Ludwigsburg am schönsten. Auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt gehe ich beispielsweise schon lange nicht mehr.“ Der Barock-Weihnachtsmarkt sei sehr wichtig für die Stadt und die Region und verbreite einfach eine gute, weihnachtliche Stimmung, sagt Richter.

„Wir sind jedes Jahr bei der Eröffnung. Das ist unsere Tradition“, sagen Erika und Pia aus Ludwigsburg. Mutter und Tochter haben gerade ihren ersten Glühwein getrunken und freuen sich, dass ihre Stadt in den kommenden vier Wochen wieder einen Anziehungspunkt hat. „Unsere Tradition läutet für mich immer die Vorweihnachtszeit ein“, sagt Erika – sie werde in den kommenden Wochen regelmäßig vorbeischauen. Ihre Tochter glaubt derweil, dass sie es in diesem Jahr nur zwei oder drei Mal schaffen wird.

„Wir kommen mehrmals die Woche hierher“, sind sich die Freundinnen Sophia, Romina und Leonie sicher. Die Ludwigsburgerinnen freuen sich schon seit Wochen auf den Weihnachtsmarkt und haben sich gleich für die Eröffnung verabredet. „Ich finde, die Mischung macht den Weihnachtsmarkt besonders“, sagt Leonie. „Ich komme vor allem zum Schlendern und für den Glühwein“, ergänzt Sophia und lacht.

Weihnachtsmarkt-Fans wie Sophia, Romina und Leonie können sich freuen: In diesem Jahr haben 19 neue Stände eröffnet. Vor allem mehrere lokale Händler wie der Ludwigsburger Veggie-Imbiss Taskin, der Kinderladen Liebes von Priebes und Käse Haas treten das erste Mal mit Ständen auf dem Weihnachtsmarkt an. Und auch das Wetter soll zum Start mitziehen: Anstatt weiterer Wolkenbrüche soll es in den kommenden Tagen kalt und teilweise sonnig werden. „Perfektes Glühwein-Wetter“, findet Elmar Kunz.