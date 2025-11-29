Advent in Leonberg: Wie schmeckt denn der Glühwein beim Adventsdörfle, und was kostet er?

Stimmungsvoller Start in die Adventszeit mit langer Einkaufsnacht in Leonberg und Adventsdörfle auf dem Marktplatz: Ein Bummel mit einigen Geschmacksproben.
Nun ist sie da, die Adventszeit, beim Blick auf den Leonberger Marktplatz kommt Stimmung auf. Kopfsteinpflaster, Fachwerkhäuser mit Giebelbeleuchtung, Tannenbäume, Strohballen, ein dekorierter Brunnen mit schwimmenden Leuchtsternen: Es ist schon heimelig beim Auftakt des Leonberger Adventsdörfles. Vereinsdörfle würde auch passen, sind es doch Vereine und Verbände, die neun dezent geschmückte Hütten mit Leben füllen – an jedem von drei Adventswochenenden andere.