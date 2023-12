Advent in der Stuttgarter Wilhelma: Der Nikolaus kommt in den Zoo

1 Am zweiten Advent ist der Nikolaus in der Wilhelma zu Gast und verteilt Geschenke. Foto: Wilhelma Stuttgart

Der Nikolaus zu Gast in der Wilhelma: Am zweiten Advent beschert der Mann, der die Geschenke bringt, als Heiliger Nikolaus von Myra die Kinder mit Mandarinen.











Der Nikolaus kommt am Sonntag, 10. Dezember, in den zoologisch-botanischen Garten und verteilt seine Gaben an die Kinder. Dies ist inzwischen eine schöne Tradition geworden, dass er am zweiten Adventssonntag in die Wilhelma kommt. Im prächtigen Bischofsgewand wird der Heilige Nikolaus von Myra Mandarinen an Kinder verteilen und steht auch für Fotos bereit. Jeweils von 10.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr ist der Nikolaus im Park unterwegs, zwischen dem Haupteingang und dem Maurischem Landhaus.