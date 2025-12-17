Daniel Dobelmann aus Schorndorf hat in seinem Garten ein funkelndes Weihnachtswunderland geschaffen. Auch das Haus der Familie Bruckert in Waiblingen-Bittenfeld ist ein Hingucker.
Ein leuchtender Stern im Fenster, Kerzen am Weihnachtsbaum, ein Adventskranz, vielleicht eine Lichterkette am Balkon – so oder ähnlich sieht sie wohl aus, die durchschnittliche Weihnachtsdekoration. Dann gibt es aber Zeitgenossen, die im Verbreiten von Lichterglanz richtig aufgehen. Hunderte bis tausende von Lichtern sowie riesige aufblasbare und beleuchtete Figuren strahlen von einigen Häusern im Rems-Murr-Kreis.