Advent im Rems-Murr-Kreis: Jetzt starten die größten Weihnachtsmärkte – mit Dampflok und Rodelbahn

Die Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte? Undenkbar. Von Backnang bis Schorndorf, von Winnenden bis Rudersberg: Im Rems-Murr-Kreis öffnet Ende November wieder eine ganze Reihe stimmungsvoller Weihnachtsmärkte. Bei diesem Überblick haben wir unser Augenmerk auf die größeren Märkte im Kreis gelegt. Preisangaben von Glühwein, Waffeln oder Roter Wurst lagen nicht vor, daher verzichten wir bewusst auf Schätzwerte.