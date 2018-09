Adrienne Koleszár Deutschlands schönste Polizistin zeigt sich auf Instagram

Von red 06. September 2018 - 11:52 Uhr

Die beurlaubte Polizistin Adrienne Koleszar startet als Influenzerin durch. Foto: Adrienne Koleszar/Instagram

Mit mehr als 500 000 Abonnenten auf Instagram zählt Adrienne Koleszár wohl zu den erfolgreichsten Uniformierten des Landes. Für ihr neues Influenzerleben hat sie viel Zeit – sie ist zurzeit beurlaubt.

Stuttgart - Seriös, verrückt, anders. So beschreibt sich Adrienne Koleszár auf Instagram. Anders als ihre Kollegen hat die Dresdnerin ein ungewöhnliches Hobby, das nun zu ihrer Beurlaubung führte: Öffnet man ihren Instagram-Account, wird man mit einer Flut perfekt ausgeleuchteter Fotos belohnt, die sie leicht bekleidet an Pools, in Hotelbetten und am Strand zeigen.

Zweit-Karriere als Influencerin

Mit ihrem Polizeidienst haben die professionellen Fotos wenig zu tun: Sie postet Workout-Outfits von Kooperationspartnern, Fitness-Tipps, unzählige Emojis und natürlich das obligatorische aufblasbare Schwimm-Einhorn, das seit einigen Jahren nicht mehr aus den sozialen Netzwerken wegzudenken ist.

Mit bis zu 28 000 Likes für ihre bauchfreie Zurschaustellung zählt sie zu den erfolgreichsten deutschen Instagrammern. Zwischenzeitlich ist die 34-Jährige bis 31. Dezember 2018 vom Polizeidienst beurlaubt. Ihre Fans rätselten, ob der Grund ihrer Beurlaubung mit den freizügigen Aufnahmen oder ihren Nebeneinkünften zusammenhängt.

Der Grund für ihre Beurlaubung ist privater Natur: Die Doppelbelastung als Polizeibeamtin und Social-Media-Influencerin war Koleszár zu viel. Unter dem Titel „Schluss mit Polizei?! Auf Wiedersehen Uniform“ räumt die Dresdnerin auch mit dem Gerücht auf, sie wäre aufgrund zuviel nackter Haut beurlaubt worden.

Für ein halbes Jahr verlässt sie auf eigenen Wunsch ihre Dienststelle um ihre Influencer-Karriere weiter voranzutreiben und mehr Zeit für ihre Familie zu finden. Ihre Fans wird sie auf Instagram und Youtube über ihre nächsten Projekte informieren.