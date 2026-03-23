Adressen für Feinschmecker: Hegel Eins und Maerz – zwei Michelin-Sterne in Gefahr

Dieses Jahr könnten für Stuttgart und die Region weniger Michelin-Sterne abfallen. Die Maerz-Brüder rechnen damit, ihre Auszeichnung zu verlieren. Das Hegel Eins hat noch Ambitionen.
Wie ein Rodeo-Reiter fühlte sich Jan Tomasic im Dezember. Sein ausgezeichneter Küchenchef Felix Herp musste aus gesundheitlichen Gründen plötzlich auf unbestimmte Zeit pausieren. Das Reservierungsbuch war voll – und die Küche quasi leer. „Wir haben uns gefangen“, sagt der Chef des Stuttgarter Sterne-Restaurants Hegel Eins mittlerweile.