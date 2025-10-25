Bewohner einer nach Prinz Andrew benannten Straße in England fordern eine Umbenennung. Sie schämen sich für die Assoziation mit dem in Ungnade gefallenen Royal. Der Stadtrat prüft den Antrag.
In Maidenhead, rund 18 Kilometer von Windsor entfernt, wächst der Unmut über einen Straßennamen. Die Prince Andrew Road und die angrenzende Prince Andrew Close wurden 1960 zu Ehren der Geburt des zweiten Sohnes von Queen Elizabeth II. (1926-2022) nach ihm benannt. Doch die Anwohner empfinden den Namen heute als Belastung.