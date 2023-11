8 Das Donaubad in Neu-Ulm ... Foto: Donaubad/Kirk Monteux

Das Donaubad an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern lockt mit vier neuen Rutschen. Was erwartet Wasserratten in Neu-Ulm?











Wasserratten und Adrenalinjunkies nehmen oft hunderte Kilometer Anfahrt in Kauf, um auf besonders spektakulären Rutschen ins Schwimmbadbecken zu tauchen. In Baden-Württemberg gehören beispielsweise das Wohlfühlbad F3 in Fellbach, das Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt, das Badkap in Albstadt oder das Fildorado dazu.