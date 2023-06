1 50 Jahre Altersunterschied: Michael Vogel ist der Nachfolger von Josef Bauer. Foto: /Matthias Ring

Rosenberg - Das Landgasthofsterben ist nicht unbedingt ein Pandemiethema – und doch: Wenn ein Gastronom aus Altersgründen aufhört, ist es in diesen Zeiten noch schwieriger, einen Nachfolger zu finden als sonst. Aber hin und wieder gibt es auch gute Nachrichten. In Rosenberg, weit draußen im Ostalbkreis zwischen Ellwangen und Schwäbisch Hall, ist zwar der Hirsch seit Jahren geschlossen. Dafür wird ein paar hundert Meter weiter an der Hauptstraße mit dem Adler eine Legende wiederbelebt.