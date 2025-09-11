Raus aus der Snackspirale: Adipositas bei Kindern – Lena will sich wieder wohlfühlen in ihrem Körper

Immer mehr Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig. Was steckt hinter Adipositas im jungen Alter und wie kann man helfen? Die Geschichte von Lena aus Stuttgart.
Lena* war kein dickes Kind. Sie sei immer voller Energie und ganz viel in Bewegung gewesen, erinnert sich ihr Vater Michael Kern*. Doch mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule veränderte sich der Körper seiner jüngsten Tochter. Lena nahm zu – und zu Hause gab es deshalb immer wieder schlechte Stimmung. Vor allem, wenn der Vater seiner Tochter mal wieder Gemüse hinstellte mit einem Kommentar wie „Iss doch mal was Gesundes“. Gemüse verschmähte sie, seit sie denken kann.