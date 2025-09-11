Raus aus der Snackspirale: Adipositas bei Kindern – Lena will sich wieder wohlfühlen in ihrem Körper

Immer mehr Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig. Was steckt hinter Adipositas im jungen Alter und wie kann man helfen? Die Geschichte von Lena aus Stuttgart.

Lena* war kein dickes Kind. Sie sei immer voller Energie und ganz viel in Bewegung gewesen, erinnert sich ihr Vater Michael Kern*. Doch mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule veränderte sich der Körper seiner jüngsten Tochter. Lena nahm zu – und zu Hause gab es deshalb immer wieder schlechte Stimmung. Vor allem, wenn der Vater seiner Tochter mal wieder Gemüse hinstellte mit einem Kommentar wie „Iss doch mal was Gesundes“. Gemüse verschmähte sie, seit sie denken kann.

Als Lenas ältere Geschwister jünger waren, hätten sie die Hauptmahlzeiten als Familie zusammen eingenommen, sagt Michael Kern. Doch alle unter einen Hut zu bekommen, sei schwierig geworden, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause kämen. Sie essen deshalb häufiger jeder für sich. Lena hat sich irgendwann angewöhnt, auch zwischendurch in die Speisekammer und an den Kühlschrank zu gehen.

Der Kinderarzt hat sie zur Adipositasberatung geschickt

Das wurde besonders in der Pandemie zum Problem. Zuvor war Lena zweimal die Woche beim Training. Im Lockdown bewegte sie sich kaum noch, aß dafür häufiger. „Ich habe viele Portionen gegessen, nicht nur drei Mal am Tag und zwischendurch Süßes“, berichtet sie. Als das Homeschooling vorbei war, hatte sie deutlich zugelegt. In der Schule lockte dann der Schulkiosk: Süße Teilchen, Schokoriegel, Chips, Eistee, Cola – dort gebe es eigentlich nur Ungesundes, sagt Lena. Entsprechend beliebt sei der Kiosk bei den Schülern. Und sie stellte sich regelmäßig in die Schlange.

14 Kilogramm zuviel wog die damals 14-Jährige, als sie im Sommer 2022 das erste Mal in die Adipositasberatungsstelle des Stuttgarter Gesundheitsamts kam, weil ihr Kinderarzt ihr den Flyer in die Hand gedrückt hatte. In ihrer Akte steht aber nicht nur ihr damaliges Gewicht, sondern auch, dass Lena eine sportliche Jugendliche sei. Das ist nicht typisch für die Klientinnen und Klienten, um die sich die Sozialpädagogin Adelheid Heitz kümmert, die die Beratungsstelle leitet.

15 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig

Was sind die Ursachen für Adipositas bei Kindern und Jugendlichen? Was sind die Auswirkungen? Dem geht Heitz mit ihrem Team auf den Grund. Die Betroffenheit ist groß. Rund 15 Prozent der Drei- bis 17-Jährigen, darauf weist Gesundheitsamtsleiter Stefan Ehehalt hin, litten an Übergewicht, davon sechs Prozent an Adipositas, also Fettleibigkeit. Dabei kann starkes Übergewicht in dem Alter gravierende Folgen haben. So ist das Risiko erhöht für:

Diabetes

eine nicht-alkoholische Fettlebererkrankung

Herz-Kreislauferkrankungen

Gallensteine

orthopädische Folgestörungen

Störungen der psychosozialen Entwicklung

Als „unglaublich wichtig“ erachtet Ehehalt deshalb das Angebot der Beratungsstelle, das in seiner ganzheitlichen Form einzigartig in Deutschland sei. Zumal es viel zu wenig Therapiemöglichkeiten gebe – nicht nur in Stuttgart, sondern bundesweit. Nicht einmal ein Prozent der Betroffenen bekomme einen Therapieplatz.

Adipositas sei „ein Familienthema“. Sie versuchten, die Verhältnisse so zu beeinflussen, dass sie möglichst gesundheitsförderlich werden. „Unser Ziel sind nicht lauter dünne, sondern gesunde Kinder“, verdeutlicht Adelheid Heitz. Manche Eltern kämen allerdings mit völlig unrealistischen Erwartungen zu ihr – nach dem Motto: „40 Kilo weniger in drei Monaten bitte!“ Sie entwickle realistische Ziele mit den Familien, die gut erreichbar seien. Ist das Übergewicht ungewöhnlich hoch, schickt sie die Jungen und Mädchen auch mal in die Fachklinik zum Gentest. Oft liege es weniger am Verhalten des Einzelnen als an den Lebensverhältnissen, wenn ein Kind stark zunimmt.

Viele übergewichtige Kinder leiden unter Mobbing

Das passt insofern zum Fall von Lena, weil deren Alltag sich in der Pandemie radikal geändert hatte. Die heute 16-Jährige gehört eher zu den Leichteren aus der Beratung. Sie ist weit von den 200 Kilogramm entfernt, die mancher Jugendliche auf die Waage bringt, der Adelheid Heitz gegenüber sitzt.

Als Lena sich im Juli 2022 das erste Mal bei Adelheid Heitz im Zimmer auf die Spezialwaage stellte, die auch ihren Körperfett- und Muskelanteil misst, fand sie das „spannend“, weil ihr gar nicht bewusst gewesen sei, wie viel Muskelmasse sie hat. Sie hat den Weg ins Gesundheitsamt vor allem aus einem Gefühl der Not heraus gefunden. Die abwertenden Sprüche einiger Jungs aus ihrer Klasse haben ihr wehgetan. Sie wollte sich endlich wieder wohl fühlen in ihrem Körper.

Lena ist mit ihren Erfahrungen nicht alleine. Viele Kinder und Jugendliche, die zu Adelheid Heitz kommen, haben Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Allein 70 Eltern gaben das in einer Befragung an.

Die Trennung der Eltern kann ein Faktor sein

Jeder Fall und jede Familie seien anders, so Heitz. Sie gibt Beispiele, um die Bandbreite der Ursachen zu verdeutlichen, die zum Übergewicht führen können: Da ist die 16-jährige Berat*, 134 Kilogramm schwer, die vielfach belastet ist. Ihre Eltern haben sich getrennt, in ihrer Klasse wird sie ausgegrenzt, sie kann sich schlecht konzentrieren und hat Lernschwierigkeiten. Die Beraterin konnte sie in eine Reha vermitteln. Seither könne Berat ihr Essverhalten besser steuern, habe auch an Gewicht verloren. Aber in der Schule fühlt sie sich weiterhin nicht wohl.

Da ist der elfjährige Jokan*, der sehr unter der Beziehung zu seinem Stiefvater leidet und es zu Hause oft gar nicht aushält, wie er Adelheid Heitz berichtet hat. Er wiegt 98 Kilogram, hat deshalb Atemprobleme. Ihm fehlt ein stützendes Umfeld. Die Prognose seiner Mutter in Bezug auf einen Gewichtsverlust: „Das schafft er nicht.“

Plötzliche Gewichtszunahme eines Zwölfjährigen

Da ist der vierjährige Doran*, der schon zwölf Kilogramm zu viel wiegt. Seine Mutter weiß eigentlich über gesunde Ernährung Bescheid, sie hatte eine Magenverkleinerung. Doch ihrem Sohn kann sie keine Grenzen setzen, weshalb es hier besonders um die erzieherische Beratung geht. Der Junge isst viel zu häufig am Tag – nicht nur gemeinsam mit der Mutter, sondern auch jeweils mit den großen Brüdern, wenn diese von der Arbeit kommen. Er mag es, auf diese Art Zeit mit den beiden zu verbringen. Die Mutter wird von der Beraterin darin bestärkt, auch ihre großen Söhne mit ins Boot zu holen. „Es müssen alle an einem Strang ziehen“, erklärt Heitz.

Schließlich ist da der zwölfjährige Viktor*, der innerhalb von nur sieben Monaten zehn Kilogramm zugenommen hat. Viktor leidet an Ängsten, weil sein Vater Alkoholiker ist. Die Mutter wiederum hatte ihr Kind aufgrund der Alkoholsucht ihres Mannes komplett aus dem Blick verloren. Der Junge war sich selber überlassen. Hier führten also die Probleme der Eltern zum Problem des Kindes. Geholfen habe, dass die Mutter eine Einkaufsschulung gemacht, der Vater eine Therapie begonnen hat und Viktor ein spezielles Bewegungsangebot aufnahm. Für Kinder und Jugendliche gibt es in Stuttgart inzwischen Kurse für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht. Viktor ist gewachsen, hat aber nicht weiter zugenommen – ein Erfolg.

Essen ist nicht mehr so ein Konfliktthema wie zuvor

Lenas Umfeld ist ein ganz anderes. Sie ist vergleichsweise behütet in einer Akademikerfamilie aufgewachsen, hat Freundinnen, ist im Sportverein. Doch sie ist genauso ein Fall für die Adipositasberatung. Adelheid Heitz hat mit ihr einen Plan entwickelt. Zusammen haben sie nach Stellschrauben geguckt, die helfen könnten, ihr Gewicht zu reduzieren. Wie könnte sie noch mehr Bewegung in ihren Alltag einbauen? Lena geht nun häufiger mit dem Familienhund Gassi. Sie versucht, möglichst 10 000 Schritte zu absolvieren. Ob sie nicht doch mal das ein oder andere Gemüse probieren könne? Tomaten und Gurken, hat Lena festgestellt, schmecken ihr ganz okay. Zudem habe sie versucht, „einige Sachen wegzulassen“, die Zwischenmahlzeiten zu reduzieren, berichtet die 16-Jährige.

„Ich fand das sehr entlastend“, sagt Michael Kern über die Adipositasberatung – er war bei allen Terminen dabei. Es sei etwas anderes, ob er oder seine Frau der Tochter etwas empfählen oder ob es jemand von außen tue. Den externen Rat habe Lena viel besser annehmen können. Essen sei nun nicht mehr so ein Konfliktthema zu Hause.

Lena will einen „normalen“ BMI

Mehr als die Hälfte der jungen Klientinnen und Klienten der Adipositas-Beratung verliere im Laufe der Beratung Gewicht. Wobei es oft auch ein Erfolg sei, wenn das Gewicht gehalten werde, so Heitz. Lena hat acht Kilo abgenommen. Ihr BMI (Body Mass Index) liegt jetzt bei 27 statt bei 29,3 wie zu Beginn. Einerseits ist sie stolz auf das, was sie erreicht hat. Andererseits fühlt sie sich immer noch nicht wohl in ihrem Körper. „Mein Ziel habe ich noch nicht erreicht“, sagt die Elftklässlerin. Sie wolle, dass der BMI „normal“ ist. Deshalb kommt sie weiter in die Beratung.

Adelheid Heitz ist zufrieden mit dem Verlauf. „Es hat sich viel verändert“, sagt sie. Und sie nimmt der Jugendlichen Druck. Bei der sportlichen Lena – sie geht inzwischen drei mal die Woche zum Training – könne der BMI durchaus etwas höher liegen.

*Name geändert

Adipositasberatungsstelle in Zahlen

Beratungen

Die Adipositasberatungsstelle existiert seit September 2018 im Gesundheitsamt, zunächst wurde aber nur eine halbe Stelle finanziert, seit Oktober 2022 finanziert die Stadt Stuttgart 1,5 Stellen. 387 Familien wurden bisher beraten, bei 54 Prozent der Kinder und Jugendlichen ist die Gewichtsentwicklung nachweislich positiv. In der Beratung wird zunächst die Gesamtsituation erfasst, um die Ursachen des Übergewichts zu ermitteln, bisherige Therapiemaßnahmen werden erhoben. Wenn gewünscht, wird ein individueller Therapieplan erstellt. Die Beratungsstelle versucht auch, in Therapieangebote zu vermitteln.

Bewegung

Weil Bewegung beim Gewicht ein wichtiger Aspekt ist, aber Regelangebote für die betroffenen Kinder und Jugendlichen meist nicht infrage kommen, haben das Kinderbüro und das Amt für Sport und Bewegung gemeinsam über das Stadtgebiet verteilt zehn kostenlose Bewegungsangebote bei Übergewicht geschaffen. 49,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen aus der Beratung haben laut Gesundheitsamt an solch einem Kurs teilgenommen.

Kontakt

Die Beratungsstelle des Gesundheitsamtes Stuttgart befindet sich in der Schloßstraße 91 in 70176 Stuttgart. Erreichbar ist die Stelle telefonisch unter 07 11/21 62 54 57 und per E-Mail: kinder@adipositasstuttgart.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: https://www.stuttgart.de/organigramm/verwaltungseinheit/abteilung-gesundheitsfoerderung-und-planung-adipositasberatungsstelle-fuer-kinder-und-jugendliche.php