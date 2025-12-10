Adipositas behandeln: Spritze oder Skalpell? Was Ärzte bei Übergewicht empfehlen

Adipositas lässt sich chirurgisch oder mit Medikamenten behandeln. Ärzte vom Bietigheimer Krankenhaus (Kreis Ludwigsburg) erklären, mit welchen Methoden man wie viel abnehmen kann.
Die Zahlen sind alarmierend. Rund 30 Prozent der Deutschen sind übergewichtig, 20 Prozent sogar so stark, dass man von Adipositas spricht. Das Risiko, an Bluthochdruck zu erkranken, eine Diabetes zu entwickeln oder einen Schlaganfall zu bekommen, steigt dadurch signifikant. „Außerdem sterben Adipositas-Patienten im Schnitt acht bis zehn Jahre früher als Normalgewichtige“, sagte Marc Müller, Ärztlicher Direktor der Klinik für Gastroenterologie am Krankenhaus in Bietigheim, nun bei einem Vortrag.