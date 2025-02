ADHS bei Erwachsenen: Warum es mehr als nur Unordnung im Kopf ist

ADHS wird oft mit zappelnden Kindern assoziiert - doch was passiert, wenn diese Kinder erwachsen werden? Viele Betroffene merken erst spät, dass ihre ständige Vergesslichkeit, das Gefühl von Chaos oder Schwierigkeiten im Alltag nicht auf persönliche Schwäche, sondern auf Neurodiversität zurückzuführen sind. Sängerin Roxanne Emery erhielt die Diagnose 2021 und schafft gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Pink auf dem gemeinsamen TikTok-Kanal @ADHD_Love Bewusstsein für ADHS im Erwachsenenalter. Im Januar erschien das gemeinsame Buch des Paares, "Die Spitze des Wäschebergs" (Goldmann Verlag). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sprechen sie über alltägliche Herausforderungen als Paar und erklären, warum ADHS auch eine Stärke sein kann.

ADHS wird oft mit Kindern in Verbindung gebracht, die laut sind, stören und nicht stillsitzen können. Warum wird ADHS bei Erwachsenen Ihrer Meinung nach immer noch so häufig missverstanden oder nicht diagnostiziert?

Roxanne Emery: Weil wir aus ADHS nicht herauswachsen. Wir werden nur besser darin, es zu verbergen. Als Kinder bemerken die Leute die Hyperaktivität, die Unterbrechungen, das Herumrennen. Aber als Erwachsene? ADHS sieht aus wie Aufschieberitis, Burnout, Angstzustände, Depressionen ... es versteckt sich unter "Ich bin faul" oder "Ich kriege mein Leben einfach nicht auf die Reihe". Und anstatt es als neurologisches Leiden zu betrachten, wird es als Persönlichkeitsstörung behandelt.

Richard Pink: Und ADHS bei Erwachsenen ist nicht nur eine Sache. Manche Menschen sind laut, impulsiv und chaotisch. Andere sind ruhig, unaufmerksam und in ihrer eigenen Welt verloren. ADHS verschwindet nicht mit 18 ... es wird nur besser darin, sich zu integrieren.

Wie würden Sie jemandem ADHS bei Erwachsenen beschreiben, der damit nicht vertraut ist?

Emery: Ständige Kämpfe mit dem, was die Welt "grundlegende Aufgaben" nennt. Zeiteinhaltung, Verwaltung, Körperpflege, Hausarbeit ... es ist ein Gefühl, sich nie um sein eigenes Leben kümmern zu können. Das kann zu viel Scham und Peinlichkeit führen.



Pink: Als Partnerin von jemandem mit ADHS habe ich täglich mit Vergesslichkeit, dem Verlust von Dingen und der Verwaltung zu kämpfen. Rox hat so viele erstaunliche Fähigkeiten und Qualitäten, aber mit den "grundlegenden", von denen wir annehmen, dass alle Erwachsenen sie haben, hat sie zu kämpfen.

Was sind einige der größten Herausforderungen, denen sich Erwachsene mit ADHS täglich stellen müssen?

Emery: RSD für mich ... das bedeutet "ablehnungsempfindliche Dysphorie". Fast 100 Prozent der Menschen mit ADHS haben das. Es bedeutet, dass man oft das Gefühl hat, von anderen nicht gemocht oder abgelehnt zu werden. Es geht auf die Kindheit zurück, in der ADHS-Kinder über 20.000 negative Rückmeldungen mehr erhalten haben als neurotypische Kinder. Sie haben also verinnerlicht, dass etwas mit ihnen nicht stimmt.



Pink: Gedächtnisprobleme. Ich beobachte, wie Rox sich doppelt einträgt, Geburtstage und Termine vergisst und nicht mehr weiß, wo sie buchstäblich alles hingelegt hat. Früher war das mit viel Scham verbunden, aber jetzt sind wir uns dessen bewusst und arbeiten gemeinsam daran, ein akzeptierendes Umfeld zu schaffen.

Inwiefern steht der Titel Ihres Buches "Die Spitze des Wäschebergs" für das Leben mit ADHS?

Emery: Weil sich ADHS nicht nur in großen, dramatischen Dingen zeigt, sondern auch in den kleinen, täglichen Dingen. Wie die Wäsche. Die Wäsche wird gewaschen, aber schafft sie es jemals in die Schubladen? Nein. Sie bleibt auf dem "Stuhl". Der Stuhl ist ein Wahrzeichen von ADHS. Und das ist ADHS: halbfertige Aufgaben, vergessene Vorsätze, endlose Zyklen des Versuchs, das Leben im Griff zu behalten.



Pink: Wir bringen auch eine Menge unserer persönlichen Kämpfe und Leben zur Sprache. Im Vereinigten Königreich ist das eine Redewendung! Seine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen bedeutet, Dinge zu besprechen, die eigentlich privat bleiben sollten. Es ist also ein Wortspiel.

Viele Menschen mit ADHS haben mit Aufschieberitis zu kämpfen. Wie gehen Sie in Ihrem Privatleben mit diesem Problem um?

Emery: Ich erpresse mich selbst emotional, indem ich mir Leckereien und Belohnungen anbiete, wenn ich etwas erledige. Außerdem fällt es mir viel leichter, in Gesellschaft zu arbeiten, wie so vielen ADHSlern! Wir haben sogar eine App namens dubbii, die täglich Live-Sitzungen durchführt, bei denen sich über 100 ADHSler anmelden und gemeinsam an Hausarbeiten arbeiten.

Pink: Dringlichkeit ist ebenfalls wichtig. Rox findet es schwierig, etwas zu tun, wenn es nicht wirklich dringend ist! Also versuche ich, ihr eine kleine Frist zu setzen, um ihr zu helfen.

Welche Gewohnheiten oder Routinen haben sich für Sie als besonders hilfreich erwiesen?

Emery: Das Wichtigste, was ich getan habe, ist, dass ich aufgehört habe, mich selbst reparieren zu wollen. Stattdessen habe ich mich selbst unterstützt und akzeptiert. Ich habe jahrelang versucht, besser zu werden und mich besser zu organisieren. Ich habe festgestellt, dass das nur zu mehr Scham geführt hat. Als ich meine Probleme akzeptierte, stellte ich fest, dass ich viel glücklicher war.



Pink: Stress verschlimmert die ADHS-Symptome. Deshalb ist es für Rox sehr wichtig, ein entspanntes und stressfreies Leben zu Hause zu führen!

Welchen Rat würden Sie jemandem geben, bei dem ADHS neu diagnostiziert wurde?

Emery: Du bist nicht kaputt. Sie haben wahrscheinlich Ihr ganzes Leben damit verbracht, zu denken, dass Sie sich nicht genug anstrengen. Aber es ging nie um Anstrengung, sondern um die Gehirnverdrahtung! Es ist ein guter Anfang, sich an die Akzeptanz zu klammern und seine Kämpfe mit vertrauten Personen zu teilen.

Pink: Sie werden Ihr ADHS nicht "heilen" können, aber Sie können damit arbeiten. Sie sind nicht faul, Sie sind nicht dumm, Sie brauchen nur andere Werkzeuge! Mein wichtigster Rat an Partner und Eltern: Seien Sie neugierig, nicht voreingenommen! Sie sind ihr ganzes Leben lang verurteilt worden, das brauchen sie nicht noch mehr.

Wie kann jemand mit ADHS seine Stärken annehmen und sie nutzen, um erfolgreich zu sein?

Emery: ADHS bedeutet Hochgeschwindigkeitskreativität, Belastbarkeit, Intuition, Leidenschaft ... mit der richtigen Unterstützung kann es eine Superkraft sein. Wenn man aufhört zu versuchen, sich selbst zu verbessern, und sich auf das konzentriert, was man von Natur aus gut kann, kann man nicht nur mehr erreichen, als man für möglich gehalten hat, sondern auch ein echtes Selbstwertgefühl aufbauen, das Betroffenen oft fehlt, weil sie sich ein Leben lang nicht gut genug gefühlt haben.

Pink: Anstatt zu fragen: "Wie bringe ich mein Gehirn dazu, so zu arbeiten wie alle anderen?", fragen Sie: "Wie baue ich ein Leben auf, das für mein Gehirn funktioniert? Das ist die Veränderung. Gönnen Sie sich Zeit, etwas zu schaffen, und machen Sie das Beste aus der oft erstaunlichen Sensibilität, die ADHSler oft haben.

Was sind die häufigsten Missverständnisse über ADHS bei Erwachsenen?

Emery: ADHS ist einfach nur "Ablenkung": Nö! Es beeinflusst das Gedächtnis, die Motivation, die Zeit, die Gefühle, einfach alles.

ADHS ist ein Mangel an Disziplin: Es geht nicht um Willenskraft, sondern um Dopamin und exekutive Funktionen.

Menschen mit ADHS können sich nicht konzentrieren: Das können wir, aber nur auf Dinge, die unser Gehirn beschäftigen. Deshalb gibt es den Hyperfokus!

Auf welche Weise kann ADHS Beziehungen beeinträchtigen? Und welchen Rat würden Sie Partnern oder Familienmitgliedern geben?

Emery: Menschen mit ADHS vergessen Dinge, schalten ab und haben Probleme damit, die Dinge zu Ende zu bringen... aber das ist nie etwas Persönliches. Wenn Sie mit jemandem zusammen sind, der ADHS hat, gehen Sie von guten Absichten aus. Nur weil sie vergessen haben, die Mülleimer rauszubringen, heißt das nicht, dass es ihnen egal ist! Die meisten von uns versuchen wirklich ihr Bestes!

Pink: Andererseits müssen auch die Partner ehrlich sein, was ihre Bedürfnisse angeht. Wenn Sie sich vernachlässigt oder frustriert fühlen, sagen Sie es ohne Vorwürfe. "Ich brauche mehr Hilfe bei X" funktioniert besser als "Du machst nie Y".

Glauben Sie, dass sich die Stigmatisierung von ADHS ändert? Was kann die Gesellschaft noch tun, um neurodiverse Erwachsene zu unterstützen?

Emery: Ja, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Die Diskussion geht endlich über Kinder hinaus, aber wir brauchen mehr Anpassungen am Arbeitsplatz, bessere Unterstützung für die psychische Gesundheit und weniger Scham darüber, dass man anders veranlagt ist. Wir würden gerne eine Welt sehen, in der verschiedene zeitlose Wege zum Erfolg gefeiert werden! Und in der Kreativität als echter Gewinn für die Arbeitswelt angesehen wird, im Gegensatz zu einer reinen Produktivitätskultur.

Pink: Die Gesellschaft muss das Klischee "ADHS ist schrullig und lustig" überwinden. Ja, sie können impulsiv und kreativ sein, aber ADHS kann auch anstrengend und schmerzhaft sein, wenn man sie nicht unterstützt! Das Beste, was wir tun können, ist, Systeme zu schaffen, die neurodiverse Menschen nicht dafür bestrafen, dass sie sich abmühen. Je mehr Unterstützung wir anbieten, desto mehr können sie glänzen!