Landkreis Ludwigsburg Straßensperre, Hechtsprung und Schussabgabe bei wilder Verfolgungsjagd

Am Samstagabend will eine Polizeistreife in Vaihingen an der Enz ein verdächtiges Fahrzeug anhalten. Der Fahrer gibt daraufhin Gas – und liefert sich eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit teilweise 15 Streifenwagen.