Adelsfriedhof wird saniert: Dätzinger Geschichte sichtbar machen

Der Adelsfriedhof im Grafenauer Ortsteil Dätzingen (Kreis Böblingen) soll saniert werden. Der Förderverein Schloss Dätzingen übernimmt Kosten in Höhe von 13 500 Euro.
Der Dätzinger Adelsfriedhof ist ein einem desolaten Zustand. 13 500 Euro nimmt der Förderverein Schloss Dätzingen jetzt in die Hand, um das Kleinod im dortigen Schlosspark zu bewahren und für die Nachwelt zu erhalten. „Wir wollen die Geschichte des Schlosses und seiner Bewohner sicht- und erfahrbar machen und einen Beitrag zur Erinnerungskultur des Ortes leisten“, erklärte der Vereinsvorsitzende Kuno Schlichtenmaier beim „Schlossgespräch“ im vollen Maltesersaal.