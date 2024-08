Sie haben bereits ein Ticket für die Shows von Adele in München, können oder wollen aber nicht hingehen? So werden Sie die Tickets wieder los.

Wenn Sie Ihr Ticket für eine der Adele-Shows jetzt noch schnell loswerden wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da die Tickets nicht personalisiert sind, stellt der Weiterverkauf kein Problem dar.

Ticketmaster: Falls Sie die Tickets über Ticketmaster erworben haben, können Sie diese über deren Resale-Plattform weiterverkaufen. Eine Anleitung dazu finden Sie hier.

Eventim: Ähnlich wie Ticketmaster bietet auch Eventim mit FanSale eine eigene Plattform für den Weiterverkauf an. Wie der Ticketverkauf funktioniert, wird auf dieser Seite erklärt.

Kleinanzeigenportale: Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Adele-Tickets auf Kleinanzeigen-Portalen im Internet anzubieten.

Facebook: Auch in Facebook-Gruppen oder dem Marketplace können Sie die Adele-Tickets vor der Show noch loswerden.

Vor Ort: Möglicherweise können Sie die Tickets auch noch in letzter Minute am Veranstaltungsort veräußern. Nicht selten suchen Fans, die beim Vorverkauf leer ausgegangen sind, dort spontan ein Ticket.

Worauf sollte man beim Verkauf achten?

Als Verkäufer von Tickets ist die Gefahr betrogen zu werden in der Regel geringer als beim Kauf von Tickets. Dennoch sollte man vorsichtig sein, an wen man das Ticket verkauft und nur so viele Informationen preisgeben, wie für die Transaktion vonnöten sind.