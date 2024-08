Adele offenbar verlobt: Sängerin verrät in München Hochzeitspläne

Bei ihrem München-Konzert am Freitag hat Adele offenbar ihre Verlobung enthüllt. Diesen Anschein zumindest erweckte die Sängerin auf der Bühne.

Musikstar Adele (36) spielte am Freitagabend (9. August) ihr drittes von insgesamt zehn Konzerten in München. Auf der Bühne ihres Pop-up-Stadions auf dem Gelände der Messe München bestätigte die Sängerin offenbar auch ihre Verlobung mit Sportagent Rich Paul (42). Die 16-fache Grammy-Gewinnerin schien während ihres Auftritts ein Schild eines Fans vorzulesen, auf dem die Frage geschrieben stand: "Willst du mich heiraten?" Daraufhin habe Adele laut des US-Magazins "Billboard" erklärt: "Ich kann dich nicht heiraten, denn ich werde selbst heiraten."

Adele bestätigt offenbar Verlobungsgerüchte

Bei letzterem Satz hielt sie ihre linke Hand in die Höhe, um auf einen Ring an ihrem Finger hinzuweisen. Die inoffizielle Ankündigung ihrer Verlobung erfolgte, nachdem vor einigen Wochen bereits entsprechende Gerüchte kursiert waren. Laut der britischen "The Sun" soll Adeles Partner Rich Paul nämlich um die Hand der Sängerin angehalten haben. Diese soll augenblicklich mit "Ja" geantwortet haben.

Lesen Sie auch

Sängerin träumt von einer Tochter

Adele und Rich Paul traten erstmals im Juli 2021 gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Im September desselben Jahres zeigte sich die Sängerin dann mit ihrem Partner erstmalig auf Instagram. "Ich war noch nie so verliebt. Ich bin besessen von ihm", verriet sie dann im August 2022 "Elle", und erklärte im gleichen Atemzug, dass sie "auf jeden Fall mehr Kinder möchte. Ich bin eine Hausfrau und ich bin eine Matriarchin, und ein stabiles Leben hilft mir bei meiner Musik."

Aus einer früheren Ehe mit Simon Konecki (50) hat sie bereits einen Sohn, Angelo Adkins. Von 2018 bis 2021 war sie mit Konecki verheiratet, die Ehe scheiterte jedoch schon im Jahr 2019. "Sobald ich mit all meinen Verpflichtungen und allen meinen Shows fertig bin, möchte ich ein Baby haben", sagte Adele im Mai dieses Jahres. Und weiter: "Ich möchte ein Mädchen, weil ich bereits einen Jungen habe."