Adele in München: Adele verabschiedet sich für „unglaublich lange Zeit“

Der Popstar Adele hat sich von München verabschiedet – nach zehn Konzerten in rund vier Wochen. „Danke, München“, rief die 36-Jährige am Samstagabend unter dem Jubel der mehr als 70 000 Menschen, die ihre Show in dem eigens für die Konzertreihe aufgebauten Pop-up-Stadion begeistert gefeiert hatten. Mit gutem Grund, denn die Britin hatte eine mitreißende Show geboten, mit toller Musik, guter Unterhaltung und großen Gefühlen. „Das ist absolut magisch, ich habe eine Gänsehaut“, bedankte sich die Sängerin.