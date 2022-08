"Ich war noch nie so verliebt"

1 Scheint glücklich wie nie: Sängerin Adele. Foto: imago/ZUMA Wire

Sängerin Adele ist nicht berühmt für ihre privaten Interviews. Jetzt machte sie aber eine Ausnahme und schwärmte von ihrem neuen Partner Rich Paul. Von ihm sei sie "besessen"...















Adele (34) erlaubt seltene Einblicke in ihr Gefühlsleben. In einem Interview für die Oktober-Ausgabe des Magazins "Elle" schwärmt sie regelrecht von ihrem neuen Partner Rich Paul (40). "Ich war noch nie so verliebt. Ich bin besessen von ihm", sagt die Sängerin über den Sportagenten. Erst im September 2021 bestätigte sie die Beziehung mit Paul. Auf die Frage, ob sie nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki (48) noch einmal heiraten wolle, antwortet Adele: "Ja, auf jeden Fall."

Die Gerüchte um eine bereits erfolgte Verlobung dementierte sie jedoch. "Na ja, ich bin nicht verheiratet", verriet Adele lachend und wiederholte dies auch auf Nachfrage: "Ich bin einfach verliebt! Ich bin so glücklich, wie ich nur sein kann. Ich könnte genauso gut verheiratet sein." Die Berichte, wonach an ihrer Hand bereits ein angeblicher Verlobungsring gesichtet wurde, sind jedoch offensichtlich falsch: "Ich bin nicht verlobt. Ich liebe einfach teuren Schmuck!"

Auch weitere Kinder sind nicht auszuschließen

Auch weitere Kinder könne sie sich durchaus vorstellen, derzeit liege aber ihr Fokus mehr auf ihrer Karriere. Im November bis März spielt Adele in Las Vegas zahlreiche Konzerte im Caesars Palace. Sie sei eine Hausfrau und eine Matriarchin, und ein stabiles Leben helfe ihr bei ihrer Musik: "Aber im Moment ist alles, was ich im Kopf habe, Vegas." Mit ihrem Ex-Mann Konecki teilt sie sich das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Angelo (9).