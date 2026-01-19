Adel: Zwei Königshäuser trauern um Irene von Griechenland

Wer war die als «schrullige Tante» bekannte Irene von Griechenland? Ihr Tod vereint zwei Königshäuser zum letzten Abschied.
Athen - Nach dem Tod von Irene von Griechenland haben die spanische Königsfamilie und die ehemalige griechische Königsfamilie gemeinsam Abschied von der einstigen Prinzessin genommen. Die Trauerzeremonie fand in der Kathedrale in Athen statt. Anschließend wurde Irene auf dem historischen Familiensitz der früheren griechischen Königsfamilie im Norden Athens beigesetzt. Am Samstag hatte in Madrid bereits eine Gedenkfeier stattgefunden.