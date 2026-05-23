Adel will zum Pop-Adel: Prinz William hofft auf Hochzeitseinladung von Taylor Swift

Im britischen Radioprogramm Heart Breakfast ließ Prinz William eine kleine Bombe platzen: Eine Einladung zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce schließt er nicht aus.

Es war ein kurzer Satz mit großer Wirkung. Prinz William (43) war am Morgen des 22. Mai live im britischen Radioprogramm "Heart Breakfast" zu Gast, als Moderator Jamie Theakston das Thema ansprach, das die Klatschspalten seit Monaten beschäftigt: die bevorstehende Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36). "Wir glauben, dass diesen Sommer eine große Hochzeit stattfindet", sagte Theakston. Kollegin Amanda Holden hakte direkt nach: "Oh ja! Haben Sie eine Einladung bekommen?"

Prinz Williams Antwort ließ an Andeutungsreichtum nichts zu wünschen übrig: "Kein Kommentar. Ich hoffe es - und ich bin sicher, dass vielleicht irgendwo eine Einladung kursiert. Wir werden sehen." Ein klares Dementi klingt anders.

Swifties im Kensington-Palast

Dass der Thronfolger ein gewisses Näheverhältnis zur Pop-Ikone pflegt, ist kein Geheimnis. Im Juni 2024 besuchte William gemeinsam mit Tochter Prinzessin Charlotte (11) und Sohn Prinz George (12) Swifts Halt in London anlässlich ihrer damaligen Eras-Welttour - eine Erfahrung, die er beim Radioauftritt als "unglaublich" bezeichnete. Und auch für seine jüngsten Kinder, Charlotte und den achtjährigen Prinz Louis, hat er Gefühl für musikalische Vorlieben bewiesen: Er bat die Moderatoren, den Song "Opalite" zu spielen - ein Wunsch seiner kleinen Swifties daheim im Palast.

Das Paar, das keine Details verrät

Während William andeutet und Fans spekulieren, halten sich Swift und Kelce bedeckt. Seit ihrer Verlobung, die das Paar am 26. August vergangenen Jahres via Instagram bekanntgab, haben die beiden keine einzigen Details zum geplanten Hochzeitstag preisgegeben. Der Caption ihres gemeinsamen Verlobungsfotos allerdings gaben sie eine persönliche Note mit auf den Weg: "Euer Englischlehrer und euer Sportlehrer heiraten", schrieben sie - charmant selbstironisch für eines der berühmtesten Paare der Welt.

Wann und wo die Trauung stattfinden wird, bleibt einstweilen ihr Geheimnis. Ob der Prinz von Wales am Ende tatsächlich unter den Gästen sein wird - das auch.