Adel will zum Pop-Adel: Prinz William hofft auf Hochzeitseinladung von Taylor Swift

Im britischen Radioprogramm Heart Breakfast ließ Prinz William eine kleine Bombe platzen: Eine Einladung zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce schließt er nicht aus.
Es war ein kurzer Satz mit großer Wirkung. Prinz William (43) war am Morgen des 22. Mai live im britischen Radioprogramm "Heart Breakfast" zu Gast, als Moderator Jamie Theakston das Thema ansprach, das die Klatschspalten seit Monaten beschäftigt: die bevorstehende Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36). "Wir glauben, dass diesen Sommer eine große Hochzeit stattfindet", sagte Theakston. Kollegin Amanda Holden hakte direkt nach: "Oh ja! Haben Sie eine Einladung bekommen?"