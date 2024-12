Adel: Vor 50 Jahren schafften die Griechen die Monarchie ab

3 König Konstantin und seine Braut, die dänische Prinzessin Anne-Marie, werden am 18. September 1964 getraut. Foto: Db/---/dpa

Sie wurden ermordet, zur Abdankung gezwungen und einer gar vom Affen gebissen: Könige in Hellas hatten es immer schwer. Heute leben die Griechen ganz gut ohne - für royale Skandale sorgt das Ausland.











Athen - In anderen Ländern gelten Königshäuser vielen Menschen als verbindendes Element zwischen Politik und Volk, als liebgewonnene Tradition und zuverlässiger Lieferant für Pomp und Skandale. Nicht so in Griechenland: Dort schafften die Bürger ihre Royals heute vor 50 Jahren kurzerhand per Volksentscheid ab - am 8.12.1974 sprachen sich in einer Volksabstimmung 69 Prozent für die Abschaffung der Monarchie aus.