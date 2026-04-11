Italien und seine verflossenen Royals: Im Haus Savoyen flammt der alte Streit um die Führung erneut auf. Zwei Cousins beanspruchen die Führung der Ex-Königsfamilie - ein Kompromiss scheitert.
Mailand - Im ehemaligen italienischen Königshaus Haus Savoyen ist ein seit Jahren schwelender Streit um die Führung der Familie erneut aufgeflammt. Aimone di Savoia (58) bekräftigte in einer Erklärung seinen Anspruch als Oberhaupt des Hauses, das zwischen 1861 und 1946 die Könige Italiens stellte. Er stellte sich damit gegen seinen Cousin Emanuele Filiberto di Savoia (53), der sich ebenfalls als rechtmäßiges Oberhaupt des ehemaligen Königshauses sieht.