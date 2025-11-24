Addiction Awareness Week: Prinzessin Kate fordert mehr Mitgefühl für Süchtige

Prinzessin Kate meldet sich mit einer wichtigen Botschaft: Anlässlich der Addiction Awareness Week ruft sie dazu auf, Menschen mit Suchtproblemen nicht zu verurteilen. Die Ehefrau von Prinz William setzt sich seit Jahren für das Thema ein.
Prinzessin Kate (43) erhebt ihre Stimme für Menschen, die mit Alkohol-, Drogen- oder Spielsucht kämpfen. Anlässlich der Addiction Awareness Week, die vom 23. bis 30. November stattfindet, hat die Ehefrau von Prinz William (43) eine eindringliche Botschaft veröffentlicht.