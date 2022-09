1 AdBlue hält sich nicht ewig. Foto: Wirestock Creators / shutterstock.com

Lesen Sie hier, wie lange sich AdBlue in Kanistern hält und wie Sie schlecht gewordenes AdBlue erkennen.















Haltbarkeit von AdBlue im Kanister

In einem verschlossenen Kanister hält sich AdBlue bei Temperaturen zwischen 0 und 30 °C ein Jahr lang. Der Kanister sollte an einem dunklen und gut durchlüfteten Ort aufbewahrt werden. Bei Temperaturen jenseits von -11 °C kann das AdBlue einfrieren. Es sollte im Winter also nicht draußen gelagert werden.

Da der AdBlue-Verbrauch laut Angaben des TÜVs nur bei drei bis fünf Prozent des Kraftstoffverbrauchs liegt, lohnt es sich nicht, eine große Menge AdBlue auf Vorrat zu kaufen. Auch der ADAC rät von großen Hamsterkäufen ab und empfiehlt nur eine kleine Reserve zu Hause zu lagern. Denn im schlechtesten Fall sind die ganzen Vorräte abgelaufen, bis man sie überhaupt braucht.

Woran erkennt man abgelaufenes AdBlue?

In erster Linie erkennen Sie abgelaufenes AdBlue natürlich am Ablaufdatum auf dem Kanister. Bei falscher Lagerung kann das AdBlue aber auch vorzeitig schlecht werden. Anzeichen dafür sind Farbveränderungen, ein anderer Geruch oder auch eine Klumpen- bzw. Kristallbildung. In diesen Fällen sollten Sie das AdBlue fachgerecht auf dem Wertstoffhof entsorgen.

Vorsicht beim Nachfüllen

Da die meisten Autos keine Angabe über die Nachfüllmenge von AdBlue machen, kann es schon mal passieren, dass etwas danebengeht. In diesem Fall sollte man die betroffene Stelle gründlich mit Wasser abwaschen, da das AdBlue den Lack angreifen kann. Am besten tankt man bei PKWs mit kleineren Flaschen nach, um die Menge besser dosieren zu können.