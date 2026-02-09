Adaption des Goethe-Klassikers: 4 Blocks-Star Kida Khodr Ramadan wird zu Götz von Berlichingen

Kida Khodr Ramadan übernimmt die Hauptrolle in "Göz", eine Adaption des Goethe-Klassikers "Götz von Berlichingen". Auf dem Regiestuhl wird Nuran David Calis Platz nehmen, der bereits Erfahrung mit literarischen Stoffen hat.

Kida Khodr Ramadan (49) wagt sich an einen der bekanntesten Stoffe der deutschen Literaturgeschichte. Der Schauspieler, der als Clan-Chef Ali "Toni" Hamady in der internationalen Erfolgsserie "4 Blocks" bekannt wurde, übernimmt die Hauptrolle in "Göz". Hinter dem Titel verbirgt sich eine Neuinterpretation von Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) Drama "Götz von Berlichingen", wie die Münchner Produktionsfirma Maze Pictures mitteilte.

Regie führt Nuran David Calis, der bereits mit seiner Verfilmung von Georg Büchners (1813-1837) "Woyzeck" mit Tom Schilling (43) und Nora von Waldstätten (44) in den Hauptrollen bewiesen hat, dass er klassische Vorlagen in die Gegenwart übersetzen kann. Mit "Göz" will er nun die "Sturm und Drang"-Epoche des 18. Jahrhunderts ins moderne Deutschland transformieren.

"Champions League": Ramadan schwärmt von Calis

"Ich hatte Nuran vor zirka zehn Jahren auf dem Filmfest in München kennengelernt und für mich war klar: Das ist jemand, mit dem ich zusammenarbeiten will", erklärte der Berliner Schauspieler Ramadan in einem Statement. "Ich bin Fan von Nuran. Seine ruhige Art und wie schnell er Sachen kapiert und auf Blatt Papier bringt, ist Champions League. Ich freue mich mega auf dieses tolle Abenteuer."

Der Film verlegt den legendären Ritter mit der eisernen Hand laut Mitteilung in ein urbanes Umfeld: Götz wird zum modernen Anti-Helden im Kampf gegen Verdrängung. Eine raue, kompromisslose Version des Goethe-Klassikers versprechen die Produzenten Geraldine Laprell und Philipp Kreuzer. "Kida Khodr Ramadan verleiht dieser Rolle eine unvergleichliche Intensität und Authentizität", sind die beiden überzeugt. "Kida hat die Kraft, um den Geist von Goethes rebellischster Figur zu verkörpern."

Götz von Berlichingen ist eine historische Figur

Gottfried "Götz" von Berlichingen zu Hornberg (ca. 1480-1562) war ein deutscher Reichsritter, der im schwäbischen Bauernkrieg eine zentrale Rolle spielte. Er trug an seinem Arm eine Prothese, die als eiserne Hand bezeichnet wurde. Johann Wolfgang von Goethe erkannte später das Potenzial der Geschichte. Sein Theaterstück wurde 1774 in Berlin uraufgeführt und entwickelte sich anschließend zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Werke.