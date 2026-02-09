Adaption des Goethe-Klassikers: 4 Blocks-Star Kida Khodr Ramadan wird zu Götz von Berlichingen

Kida Khodr Ramadan übernimmt die Hauptrolle in "Göz", eine Adaption des Goethe-Klassikers "Götz von Berlichingen". Auf dem Regiestuhl wird Nuran David Calis Platz nehmen, der bereits Erfahrung mit literarischen Stoffen hat.
Kida Khodr Ramadan (49) wagt sich an einen der bekanntesten Stoffe der deutschen Literaturgeschichte. Der Schauspieler, der als Clan-Chef Ali "Toni" Hamady in der internationalen Erfolgsserie "4 Blocks" bekannt wurde, übernimmt die Hauptrolle in "Göz". Hinter dem Titel verbirgt sich eine Neuinterpretation von Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) Drama "Götz von Berlichingen", wie die Münchner Produktionsfirma Maze Pictures mitteilte.