Adam Sandler schwärmt: Töchter haben seine Musik-Leidenschaft geerbt

Hierzulande ist Adam Sandler vor allem als Schauspieler bekannt. Doch der Hollywoodstar macht auch Musik und wurde dafür gerade ausgezeichnet. Besonders stolz macht ihn, dass seine beiden Töchter in seine musikalischen Fußstapfen treten.

Hollywoodstar Adam Sandler (59) hat verraten, dass seine beiden Töchter seine Liebe zur Musik geerbt haben. "Sie jammen den ganzen Tag im Haus", sagte der Schauspieler und leidenschaftliche Musiker während der ASCAP Experience 2026 in Los Angeles, wo er mit dem "Founders Award" für seine Verdienste als Songwriter und Interpret ausgezeichnet wurde.

"Musik war immer mein Leben" Sandler, der vor allem durch Komödien wie "Happy Gilmore" und "Kindsköpfe" bekannt ist, zeigte sich laut "The Hollywood Reporter" sichtlich bewegt, als er über seine musikalischen Wurzeln sprach. "Comedy war nicht mein erster Gedanke", blickte er zurück und erinnerte sich daran, wie er mit zwölf Jahren eine Band gründete und später lernte, Beatles-Songs auf der Gitarre zu spielen. "Musik war immer mein Leben. Sie hat mich immer am glücklichsten gemacht", betonte der Hollywoodstar.

Er erzählte weiter, dass seine Töchter Sadie (19) und Sunny (17) seine Leidenschaft teilen. "Meine beiden Töchter machen den ganzen Tag Musik im Haus, genau wie ich früher. Ich bin gestern Abend vorbeigegangen, und meine eine Tochter spielte Klavier und schrieb einen Song. Meine andere Tochter ist jetzt in New York. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, sagen ihre Freunde: 'Sie spielt den ganzen Tag nur Gitarre.'" Das finde er "echt cool", denn Musik sei nun einmal das Beste.

Als junger Straßenmusiker in New York

Der Komiker erinnerte sich außerdem an seine frühen Jahre als Student an der New York University, als er sich mit Straßenmusik in den U-Bahn-Stationen Manhattans etwas Geld dazuverdiente. "Es war immer nervenaufreibend." Besonders beliebt sei damals seine Version des Carpenters-Hits "We've Only Just Begun" gewesen. "Es war immer der absolute Höhepunkt. Es hat immer die Stimmung aller verändert - vielleicht mochten sie einfach nicht, wie ich es gesungen habe", scherzte der 59-Jährige.