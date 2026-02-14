Adam Sandler schwärmt: Töchter haben seine Musik-Leidenschaft geerbt

Hierzulande ist Adam Sandler vor allem als Schauspieler bekannt. Doch der Hollywoodstar macht auch Musik und wurde dafür gerade ausgezeichnet. Besonders stolz macht ihn, dass seine beiden Töchter in seine musikalischen Fußstapfen treten.
Hollywoodstar Adam Sandler (59) hat verraten, dass seine beiden Töchter seine Liebe zur Musik geerbt haben. "Sie jammen den ganzen Tag im Haus", sagte der Schauspieler und leidenschaftliche Musiker während der ASCAP Experience 2026 in Los Angeles, wo er mit dem "Founders Award" für seine Verdienste als Songwriter und Interpret ausgezeichnet wurde.