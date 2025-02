Seine größten Fans hat der Maroon-5-Frontmann Adam Levine (45) wohl zu Hause sitzen. In einem Interview verriet er nun, dass seine Kinder alle seine Songs kennen.

"Sie kennen jedes einzelne Lied, das ich je in meinem Leben geschrieben habe", sagte Levine über seine drei Kinder, die Töchter Dusty Rose (8) und Gio Grace (6) sowie einen zweijährigen Sohn, gegenüber dem US-Magazin "People". Sie kämen auch gerne zu Auftritten seiner Band. "Sie lieben die Shows und sie wissen alles." Sie würden "den gesamten Katalog" seiner Musik kennen.

Neben Maroon 5 verehren die Kids auch Olivia Rodrigo

Das heißt aber nicht, dass in ihrem Herzen kein Platz für einen weiteren Promi wäre. Sie finden offenbar auch Disney-Star Olivia Rodrigo (21) ganz toll. "Im Grunde besteht ihre Welt aus Olivia Rodrigo und Maroon 5", gab der Sänger zu. "Das ist die Welt, in der sie leben. Also bin ich damit einverstanden. Ich weiß nicht, wie lange das so weitergeht, aber ich werde jeden Schritt davon genießen."

Adam Levine ist seit 2014 mit dem Model Behati Prinsloo (36) verheiratet, mit der er die drei Kinder hat. Er sei "weicher" geworden, seitdem er Vater ist, verriet der Musiker auch noch in dem Interview. "Ich weine jeden Tag. Ich habe das Gefühl, dass ich auch immer ziemlich auf meine Gefühle eingestellt war." Dann fügte er noch lachend hinzu: "Und ich bin müder."

So schwärmt Adam Levine vom Papasein

Doch die Liebe überwiegt wohl den Schlafmangel. "Ich liebe es einfach, in ihrer Nähe zu sein. Ich liebe es, jeden einzelnen Schritt zu beobachten. Und natürlich vermisst man sie, wenn sie noch ganz klein sind, und dann werden sie größer, und dann sagt man: 'Oh mein Gott, sie sind so groß', und dann schätzt man all die Dinge, die man mit ihnen machen kann, wenn sie größer werden." Noch seien sie ja sehr jung, sodass er noch "so viel mehr" mit ihnen erleben dürfe. "Für mich ist es das Beste auf der Welt."

Dabei dürfte dem Sänger derzeit gar nicht so viel Zeit für sein Familienleben bleiben. Denn er ist arbeitsreich ins Jahr 2025 gestartet: Er kehrt als Coach zur US-Castingshow "The Voice" zurück (27. Staffel ab 3. Februar), absolvierte mit seiner Band einige internationale Auftritte und gibt im März acht Shows in Las Vegas. Seinen Beruf sieht er seit den Kindern mit anderen Augen. Es mache ihm nach wie vor Spaß, aber sei auch herzzerreißend für ihn: "Ich hasse es, wegzugehen. Aber es ist schön, weil ich jetzt einen Grund habe, es zu tun. Es ist irgendwie egoistisch, wenn man anfängt und auf sich allein gestellt ist. Und jetzt - und meine Kinder wissen das auch - sage ich ihnen das jedes Mal, wenn ich für eine Weile weg muss. Ich sage einfach: 'Ich mache das für euch', was hundertprozentig wahr ist."

Er möchte glückliche Kinder großziehen

Er habe als Vater einen anderen Fokus und einen anderen Antrieb, "und das ist ziemlich cool". Das habe er vorher nie gedacht. Sein Ziel ist nun: "Wenn ich glückliche Kinder großziehen kann, die ihr Leben lieben, dann bin ich ein Erfolg. Dann bin ich offiziell der glücklichste Mensch der Welt. Von all dem Glück, das mir je passiert ist, wäre das ehrlich gesagt die größte Leistung meines Lebens."