ADAC zeichnet Bahnhof aus: Korntal kann Bike and Ride

Das Fahrradhaus am modernisierten Korntaler Bahnhof mit bis zu 164 Plätzen ist nicht mehr bloß recht neu, nein, es ist nun auch ausgezeichnet: Der ADAC hat bundesweit Bike-and-Ride-Anlagen getestet – und befindet die in Korntal für „sehr gut“. Darüber informiert die Rathaussprecherin Angela Hammer. Insgesamt hat der Automobil-Club 240 Abstellanlagen in verschiedenen Ballungsräumen und 80 Umlandgemeinden geprüft. Die Ausgangsfrage sei gewesen, wo Pendler sicher ihr Fahrrad parken, wenn sie in die Bahn steigen.

Besonders gelobt wurden laut Hammer die unmittelbare Nähe zum Bahnhof, die kipp- und diebstahlsicheren Halter sowie eine praktische Wartungsstation für kleine Reparaturen. Außerdem lassen sich Pedelecs und E-Bikes laden. Und trotzdem, der ADAC sieht Potenzial: So könnten Schließfächer für Helm oder Regenkleidung den Service weiter verbessern. Bereits beschlossen hat die Stadt, in Eigenregie eine öffentliche Toilette zu errichten. „Doch schon jetzt zeigt das Ergebnis, dass Korntal-Münchingen bestens aufgestellt ist, um die Verkehrswende aktiv mitzugestalten", sagt Angela Hammer. Der Bahnhofsvorplatz ist für insgesamt 1,35 Millionen Euro umgestaltet worden. Der attraktiver gestaltete Vorplatz am Bahnhof Korntal wurde im Frühjahr offiziell eingeweiht. 1,35 Millionen Euro kostete das Projekt mit dem Namen „Zukunft Rad am Bahnhof Korntal", der Bund gab etwa 767.400 Euro Förderung.