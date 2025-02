ADAC-Prognose: Autofahrer müssen am Wochenende mit vollen Straßen rechnen

1 Besonders hoch ist die Staugefahr laut ADAC auf dem Weg in die Berge. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ferienbeginn hier, Ferienende da: Aus gleich mehreren Gründen ist auf deutschen Autobahnen am Wochenende voraussichtlich Geduld gefragt. Auch auf die richtige Ausrüstung sollten Reisende achten.











München - Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am Wochenende mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen. Der ADAC rechnet wegen des Ferienstarts in Baden-Württemberg und Bayern mit viel Verkehr auf den Autobahnen und Bundesstraßen in Richtung Alpen - wegen des Ferienendes im Saarland und in Sachsen aber auch mit Verzögerungen in entgegengesetzter Richtung. Dazu komme, dass auch in Teilen der Niederlande die Ferien endeten.