1 Was ein echter Schrauber ist, der bringt auch ein Rad wieder in Gang. Foto: dpa/Jan Woitas

KNITZ findet es bemerkenswert, dass der größte Verkehrsclub Europas auch ein Herz für Radler hat.











Zugegeben, KNITZ ist bei dem Thema befangen. Er war schon ADAC-Mitglied, da konnte man mit dem Vorzeigen eines Ausweises bei Trägern von lila Latzhosen, also irgendwann in den Spätsiebzigern des vergangenen Jahrhunderts, Schnappatmung auslösen. „Diese Vollgas-Lobbyisten“, bekam er dann zu hören. „Wie kannst du nur so einen Verein unterstützen!“