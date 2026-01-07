Actor Awards: Das sind die Nominierungen für 2026

Die Actor Awards, ehemals als SAG Awards bekannt, haben ihre Nominierungen für 2026 veröffentlicht. Die Verleihung findet am 1. März auf Netflix statt. Harrison Ford erhält den Lifetime Achievement Award.

Nach drei Jahrzehnten läutet SAG-AFTRA eine neue Ära ein: Die traditionsreichen SAG Awards heißen ab sofort "The Actor Awards". Am Mittwoch wurden die Nominierungen für die diesjährige Preisverleihung bekannt gegeben. Die Zeremonie findet am 1. März 2026 statt und wird live auf Netflix gestreamt.

Ein besonderer Moment wird Harrison Ford zuteil: Der Hollywood-Veteran erhält den SAG-AFTRA Life Achievement Award, die höchste Auszeichnung der Gewerkschaft für herausragende Karriere- und humanitäre Leistungen.

Die Actor Awards sind ein wichtiger Indikator für die kommende Oscarverleihung. Die diesjährige Awards Season wird bislang klar von zwei Warner Bros.-Produktionen dominiert: Paul Thomas Andersons "One Battle After Another" und Ryan Cooglers "Sinners" liefern sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Filme sind in der prestigeträchtigen Ensemble-Kategorie vertreten - jene Auszeichnung, die im Vorjahr "Konklave" gewann und dem Film den Weg zu acht Oscar-Nominierungen ebnete.

Die Film-Nominierungen im Überblick

In der Kategorie "Bestes Schauspielensemble in einem Film" konkurrieren fünf hochkarätige Produktionen: "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another" und "Sinners".

Bei den Hauptdarstellerinnen kämpfen Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infinity und Emma Stone um die Trophäe. Die männlichen Pendants sind Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan und Jesse Plemons.

Die Nebendarsteller-Kategorien bieten einige Überraschungen: Bei den Männern sind Newcomer Miles Caton, Benecio Del Toro, Jacob Elordi, Paul Mescal und Sean Penn nominiert. Die weibliche Konkurrenz besteht aus Odessa A'zion, Ariana Grande, Amy Madigan, Wunmi Mosaku und Teyana Taylor.

TV-Serien: Alte Bekannte und neue Gesichter

Im TV-Bereich dürften die Emmy-Gewinner "The Pitt" (Drama) und "The Studio" (Comedy) in den Schauspielensemble-Kategorien gute Chancen haben. Im Vorjahr triumphierten "Shōgun" bei den Dramen und "Only Murders in the Building" bei den Comedyserien.

Für das beste Drama-Ensemble sind nominiert: "The Diplomat", "Landman", "The Pitt", "Severance" und "The White Lotus". Bei den männlichen Drama-Darstellern treten Sterling K. Brown, Billy Crudup, Walton Goggins, Gary Oldman und Noah Wyle an. Die Drama-Schauspielerinnen: Britt Lower, Parker Posey, Keri Russell, Rhea Seehorn und Aimee Lou Wood.

Comedy-Kategorien stark besetzt

Im Comedy-Ensemble-Rennen befinden sich "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Only Murders" und "The Studio". Die männlichen Nominierten in der Kategorie Comedy sind Ike Barinholtz, Adam Brody, Ted Danson, Seth Rogen und Martin Short. Bei den Frauen: Katherine Hahn, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Jean Smart und Kristen Wiig.

TV-Filme und Miniserien komplettieren die Nominierten

In der Kategorie "Bester Darsteller in einem Fernsehfilm oder Miniserie" sind Jason Bateman, Owen Cooper, Stephen Graham, Charlie Hunnam und Matthew Rhys nominiert. Die weiblichen Kandidatinnen: Claire Danes, Erin Doherty, Sarah Snook, Christine Tremarco und Michelle Williams.