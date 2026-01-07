Actor Awards: Das sind die Nominierungen für 2026

Die Actor Awards, ehemals als SAG Awards bekannt, haben ihre Nominierungen für 2026 veröffentlicht. Die Verleihung findet am 1. März auf Netflix statt. Harrison Ford erhält den Lifetime Achievement Award.
Nach drei Jahrzehnten läutet SAG-AFTRA eine neue Ära ein: Die traditionsreichen SAG Awards heißen ab sofort "The Actor Awards". Am Mittwoch wurden die Nominierungen für die diesjährige Preisverleihung bekannt gegeben. Die Zeremonie findet am 1. März 2026 statt und wird live auf Netflix gestreamt.